Tesla Semi se prohání na zkušební dráze. Elektrický tahač by měl letos dorazit k prvním kupujícím

Tesla na připomněla svůj dříve představený elektrický tahač Semi, a to v krátkém videu, ve kterém se náklaďák prohání na zkušební dráze. Ačkoli si Semi odbyl premiéru už v listopadu roku 2017 a výrobce slíbil první dodávky o dva roky později, projekt nabral zpoždění a nakonec k prvním zákazníkům přijede až letos.

Termíny Elona Muska bývají velmi ambiciózní a málokdy se je podaří přesně splnit, takže když při premiéře sliboval první dodávky v roce 2019, málokdo s tím počítal. Přesto Tesla hned krátce po uvedení několik tisíc objednávek.

Před rokem namísto očekávaného uvedení na trh přišla zpráva, že projekt nabírá další zpoždění. Důvodem bylo upřednostnění výrobních kapacit pro osobní Model Y a také probíhající vývoj v oblasti akumulátoru a zefektivňování provozu. Elon Musk proto kompenzoval negativní zprávu o zdržení výroby tím, že se na druhou stranu podařilo navýšit dojezd kamionu z původních 800 kilometrů až na necelou tisícovku.

Na sériové produkci se začalo pracovat loni v červnu a Semi zachycený na aktuálním videu už by měl být jeden z prvních náklaďáků, který sjel z nové linky. Ta se ovšem stále ladí a optimalizuje, takže se na spuštění prodejů stále ještě čeká a ještě chvíli čekat bude.

Mezi prvními zákazníky bude například přepravní společnost DHL nebo řetězec Walmart. Využívat je bude i samotná Tesla, a to na převoz akumulátorů z továrny ve Freemontu do Gigafactory v Nevadě. To představuje vzdálenost cca 420 km, což Semi zvládne s velkou rezervou na jedno nabití a Tesle to výrazně sníží náklady na přepravu.