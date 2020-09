Tesla to v Německu nemá jednoduché: Proti stavbě Gigafactory v Berlíně bylo vzneseno přes 400 námitek

V Berlíně v současné době probíhá výstavba další továrny Gigafactory. Mnozí místní obyvatelé z toho však nejsou ani trochu nadšeni a snaží se jejímu dokončení zabránit.

Z oznámení Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz v Brandenburgu plyne, že proti realizaci tohoto projektu bylo vzneseno již 406 námitek. Ty by se měly projednávat 23. září.

Teslarati uvádí, že pokud by se Tesle nepodařilo získat finální povolení, musela by práce ukončit a danou lokalitu uvést do původního stavu. Díky silné politické podpoře je ale nepravděpodobné, že by tato situace skutečně nastala.

Podle Elona Muska se v této továrně bude vyrábět redesignový Model Y a také baterie. Zatím jde vše jako po másle – nevybuchlé bomby z II. světové války, které byly na pozemku objeveny, se podařilo úspěšně zneškodnit a již po několika málo týdnech zde stály první zdi.

Na druhé straně, už hned prvotní stavební plány vyvolaly velký odpor veřejnosti, která kvůli nim v lednu dokonce vyšla do ulic. Odpůrci Gigafactory mají obavy především o životní prostředí.