Tesla v režimu Autopilot nabourala policejní auto. Řidič se místo sledování provozu díval na film

„Stokrát ohraná písnička“ – tak by se dala popsat další nehoda automobilu Tesla, ke které došlo ve středu 26. srpna ráno v americké Severní Karolíně. Opět v ní hraje roli funkce Autopilot a nepozornost řidiče, který se přiznal, že se místo sledování provozu díval na film, informuje web Ars Technica.

Řidič Tesly Model S Devainder Goli dle svých slov zapnul Autopilota a během jízdy sledoval na telefonu film. Vůz z dosud nezjištěných příčin narazil do stojícího policejního auta, čímž došlo ke sražení policistů, stojících v jeho blízkosti. Naštěstí se karambol obešel bez vážných zranění.

Já neřídil! Díval jsem se na film!

Vozidlo dálniční hlídky stálo na kraji dálnice 64 poblíž města Nashville, kde policisté řešili dopravní nehodu. V podstatě nikým neřízená Tesla do jejich auta narazila a odrazila ho směrem k policistům, které srazilo k zemi. Řidič byl obviněn z porušení zákona, jež zakazuje sledovat během jízdy v autě televizi.

V posledním roce došlo k nejméně třem podobným incidentům, při kterých Tesla narazila do policejního auta. Jedna nehoda se stala v červenci v Arizoně, dvě pak v prosinci v Connecticutu a Massachusetts.

Panuje přesvědčení, že Autopilot Tesly sice obstojně zvládá jízdu v provozu, ale problematicky reaguje na stojící vozidla. V tomto směru jsou však na tom velmi podobně i asistenční systémy ostatních výrobců. Studie, zveřejněná na začátku srpna, odhalila, že ani systémy BMW, Kia a Subaru nedokázaly na zkušební dráze zcela zastavit vůz před stojícím autem.

Šlo by to dělat lépe

Tesla má jistě své rezervy jak v rozpoznávání stojících aut, tak ve způsobu kontroly osoby na sedadle řidiče, zda se věnuje řízení. Vyžaduje, aby řidič držel volant, což je možné obejít například pomerančem či peněženkou zavěšenou na věnci.

V tomto směru působí o něco jistěji technologie sledování očí, která hlídá, aby se řidič díval na silnici. Tento systém, používaný například v autech značky Cadillac, by velmi pravděpodobně dokázal podobným nehodám zabránit. Pokud by se řidič pokusil sledovat film, systém by zjistil, že nehledí na silnici, a po několika varováních by mohl zastavit auto nebo vypnout Autopilota.

Nehoda opět připomněla skutečnost, že žádné komerčně dostupné auto není v současnosti plně autonomní. Řidiči musí vždy věnovat pozornost situaci před sebou, bez ohledu na to, jaké a nakolik pokročilé asistenční technologie mají k dispozici.