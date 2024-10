Tesla vám vydělá jako autonomní taxi, Nissan to zvládne zaparkovaný v garáži. Baterii pronajme distributorovi

Jednou z vizí Elona Muska je, že si koupíte Teslu a když ji zrovna nepotřebujete (což je u většiny lidí asi tak 98 % času), vyjede sama do ulic a bude vám vydělávat peníze jako taxík. Realizaci chybí „jen drobnosti“ – aby legislativa pustila autonomní auta do ulic a aby technologie vyspěla natolik, že to bude opravdu fungovat.

Nissan jde na věc jinak. Nebude do řemesla fušovat drožkařům, ale energetikům. A bude to fungovat hned od roku 2026. Elektrické nissany (nástupci současných modelů Leaf, Qashqai a Juke) nabídnou funkci V2G (Vehicle-to-Grid), při níž wallbox používá trakční baterii vozu jako úložiště energie pro chytrou rozvodnou síť – pro ukládání přebytků, v době nedostatku naopak energii z baterie teče do sítě. Majitel vozu za to dostane zaplaceno.



První komerční projekt se chystá ve Velké Británii, další země budou následovat.

V systému V2G je chytrý Wallbox na dálku řízený distributorem energie a s vaší baterií pracuje jako s úložištěm energie pro rozvodnou síť. Vy jako uživatel nastavíte mantinely – jakou kapacitu baterie dáte k dispozici, abyste měli alespoň nějakou energii pro nenadálé výjezdy, abyste před plánovanou cestou měli baterii nabitou na potřebnou hodnotu.

Kolik peněz může takové auto stojící v garáži vydělat? To pochopitelně záleží na podmínkách, které si provozovatel vyjedná s distributorem. Ale pokud se bude lidstvo stále více pouštět do zelené energie závislé na počasí, budou vyrovnávací kapacity potřebné čím dál více. A kde je poptávka, logicky roste cena. Nissan uvádí, že využívání V2G může snížit roční náklady na nabíjení auta až o 50 %.

Stinnou stránkou věci je otázka, jak se častější cyklování podepíše na životnosti baterie.