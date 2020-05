Tesla zlevnila své elektromobily. Za některé modely nyní zaplatíte až o 5000 dolarů méně

Tesla se rozhodla zlevnit své elektromobily. U některých konkrétních modelů se cena snížila až o 5000 dolarů. Důvodem je právě probíhající pandemie COVID-19.

Cena nejoblíbenějšího i nejlevnějšího Modelu 3 podle dostupných informací klesla o 2000 dolarů, takže nyní začíná na 37 990 dolarech (platí pro Standard Range Plus). Méně peněz zaplatíte už jen za ořezanou „off-the-menu“ verzi, která stojí 35 000 dolarů.

Model S Long Range Plus pak lze nyní pořídit za částku od 74 990 dolarů, což odpovídá slevě 5000 dolarů. Tutéž sumu ušetříte i při pořízení Modelu S Performance, který je nyní k mání od 94 999 dolarů, nebo Modelu X (aktuálně startuje na méně než 80 000 dolarech).

Jediným vozem, jehož cena se prozatím nezměnila, tak zůstal Model Y, který Tesla zrovna začala dodávat. Nejpravděpodobnějším důvodem je skutečnost, že Muskova automobilka stále zpracovává nevyřízené objednávky.

„Navíc pro lidi, kteří provedli rezervaci a právě nyní své dodávky převzali, by to byla skutečná rána,“ poznamenal server Electrek. Svou roli jistě sehrálo i to, že marže u Modelu X je od počátku výroby nízká.