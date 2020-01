Tesla zvažuje funkci, která dočasně znemožní otevřít dveře. Důvodem jsou častá zranění cyklistů

Tesla do svých vozů možná implementuje funkci, která znemožní otevřít dveře ve chvílích, kdy se kolem chystá projet někdo na kole. Uvedl to její generální ředitel Elon Musk.

Pokud by tedy externí kamery zaznamenaly blížícího se cyklistu, dveře by se díky této softwarové aktualizaci dočasně zablokovaly. Podle některých zahraničních médií taková úprava může značně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Když o dotyčnou funkci nedávno na Twitteru požádal jistý inženýr, Musk neváhal a odpověděl „OK“.

Ok — Buff Mage (@elonmusk) 5. ledna 2020

Server TeslaRati uvedl, že ve hře je teoreticky i další varianta: dveře by se otevřít daly, nicméně řidič i případní pasažéři by byli prostřednictvím alarmu upozorněni na to, že v daný okamžik nejde o dobrý nápad. A ta by možná byla i vhodnější.

Někteří totiž v dané souvislosti připomněli žalobu, která byla na Teslu loni podána kvůli klikám Modelu S. Ty jsou schované v karoserii, z níž vyjíždějí teprve v přítomnosti klíče.

Právě toto netradiční řešení mělo stát život Dr. Omara Awana, který se svým autem v únoru roku 2018 lehce narazil do stromu a následně v něm uhořel. Kliky se totiž nevysunuly, takže nebohého muže – který v důsledku kolize údajně neutrpěl žádná vážnější zranění – nebylo možné vyprostit.

Titulní foto: Bill Abbott, CC BY-SA 2.0