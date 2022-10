Teslu podle Reuters vyšetřuje Ministerstvo spravedlnosti USA kvůli jejím marketingovým tvrzením o Autopilotovi

Tesla je údajně vyšetřována Ministerstvem spravedlnosti Spojených států kvůli zavádějícímu marketingovým výrokům, který se týkají jejího Autopilota. Upozornila na to agentura Reuters.

Vyšetřovatelé se podle dostupných informací zaměřují více než tucet dopravních nehod, v nichž sehrál svou roli právě Autopilot.

Tato zpráva přichází zhruba týden poté, co Elon Musk oznámil, že nadcházející verze tzv. „Full Self-Driving“ umožní majitelům Tesly dojet „do vaší práce, do domu vašeho přítele, do obchodu s potravinami bez nutnosti dotknout se volantu“.

Musk rovněž prohlásil, že dotyčná verze „v té době nebude mít regulační schválení“. Doufá však, že nakonec přesvědčí příslušné orgány o tom, že je skutečně bezpečná.

Připomeňme, že o dotyčnou automobilku se kvůli Autopilotovi zajímá např. i Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Vyšetřování ze strany Ministerstva spravedlnosti – které bylo zahájeno již loni – by však mohlo znamenat, že Tesla bude muset v budoucnu muset čelit ještě přísnějším kontrolám než dosud.