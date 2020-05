Test, který může pomoci zastavit pandemii: detekuje koronavirus před vypuknutím příznaků

Jednou z největších „záludností“ nového koronaviru SARS-CoV-2 je skutečnost, že se první příznaky u nakažených projevují asi 6 až 7 dnů po proniknutí infekce do organismu. I v tomto období však může nakažený infikovat další lidi, aniž by si byl vědom své nemoci.

Stávající testy dokážou detekovat virus u nemocných s příznaky, kteří do té doby mohli nakazit desítky až stovky dalších lidí. Vědci se proto snaží najít způsob, jak detekovat infekci v rané fázi. Patrně nejdále jsou v tomto směru odborníci z agentury amerického ministerstva obrany DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

Test, který pomůže porazit epidemii

Pokud se u někoho projeví příznaky onemocnění COVID-19, pak je velmi vysoká pravděpodobnost, že po dobu přinejmenším tří až čtyř dnů předtím infikoval lidi ve svém okolí. V současnosti používané testy hledají fragmenty RNA ve vzorcích odebraných z nosu nebo krku – pozitivní výsledky tedy vykazují jen u nemocných s příznaky.

Nový test vyvinutý odborníky z DARPA spočívá v hledání specifických molekul mRNA v krvi subjektu. Tyto částice vznikají jako reakce organismu na počínající infekci. V reakci na koronavirus imunitní systém začne téměř okamžitě produkovat protilátky, které proti němu bojují. V krvi se pak objevují charakteristické molekuly RNA, které značí nástup imunitní odpovědi.

DARPA, jako vládní agentura zabývající se vývojem vojenských technologií, pracuje již dva roky na programu, v jehož rámci vyvíjí testy pro rychlou diagnostiku vojáků v bojových podmínkách. Jejích cílem je možnost zjistit, zda nedošlo například k biologické nebo chemické kontaminaci.

Pozná nákazu již druhý den

Nový test, alespoň teoreticky, bude schopen detekovat nákazu koronavirem pouhých 24 hodin po infekci, tedy dlouho předtím, než se objeví první příznaky. A co je nejdůležitější: prokáže pozitivní výsledek ještě dříve, než pacient začne infikovat ostatní.

Vědecký tým již podal žádost o zahájení klinického testování k americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration). Jakmile získá příslušná povolení, bude možné prověřit účinnost této testovací metody v praxi.

Pokud dokážeme detekovat infekci dříve, než nemocný začne infikovat ostatní, může se podařit přerušit řetězec dalších infekcí. Bylo by tak možné testovat například lékaře, zdravotní sestry a zaměstnance v domovech pro seniory, kteří přicházejí do blízkého kontaktu s nakaženými. V případě, že bude testů dostatek, by mohly snížit riziko druhé vlny epidemie, která se očekává na podzim.

V dohledné budoucnosti mají vědci z DARPA v úmyslu zveřejnit výsledky svého výzkumu a informace o popsaném fragmentu mRNA, aby ostatní týmy na světě mohly ověřit správnost závěrů a případně použít test ve svých zemích.

Koronavirus online