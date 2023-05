Test systému ABS na horském kole. Pořádně stisknout brzdovou páku, neuklouznout a udržet směr

Pro kolo s jednou brzdovou pákou

Marek Lutonský

Kolo s ABS jsem také vyzkoušel. Jiný model, konkrétně Cube Stereo Hybrid 140 HPC ABS 750, který se už prodává. Mé zkušenosti jsou podobné: Kolo civilizovaně zpomalí i po velmi hrubém stisknutím brzdové páky, na jaké bych si ani běžně netroufl. Musel jsem to dost přehánět, při mém způsobu jízdy by se jinak ABS asi nikdy neaktivovalo.

Jenže zatímco přední kolo nikdy s ABS neztratilo trakci, se zadním jsem vždycky oral brázdu. Nedařilo se mi zvyknout, abych levou rukou brzdil úplně naplno a pravou výrazně mírněji, aby se zadní kolo nezablokovalo. Je-li cílem bezpečně zastavit, úkol byl splněn, ale myslím, že by se technologie mohla posunout ještě dál.

Stejně jako v autě nemáte jeden brzdový pedál pro přední a druhý pro zadní nápravu, proč by nestačila jedna páka i u kola? Elektronika by brzdný výkon vhodně rozdělila na obě kola tak, aby je efektivně zpomalila. Stačila by jedna páka, za kterou můžete zabrat úplně naplno a s velkou jistotou, že to pokaždé dopadne dobře. Aktivní sportovci by si to neužili, ale pro běžné cyklisty nebo půjčovny kol by takové řešení bylo vhodné: bezpečné, jednoduché.



Detail kotouče pro přesné snímání otáček na předním a zadním kole

Přemýšlel jsem i o jakémsi asistentu brzdné síly, jako jsou BAS/EBA v automobilech. V nouzových situacích samy přidají brzdnou sílu, protože se ví, že člověk nešlápne na pedál tak silně, jak by měl. Na kole, kde není cyklista upoutaný pásem v sedačce, by to ale bylo nebezpečné. Tady je potřeba vždy vědět, jak budou brzdy na stisknutí páky reagovat.

Ale jedna páka na celé kolo, to by mi teď s ABS dávalo smysl.