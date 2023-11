Test za necelou stokorunu dokáže z krve včas odhalit několik druhů rakoviny

Rakovina se často projevuje tiše, bez příznaků, dokud nedosáhne pokročilého, obtížně léčitelného stadia. Zejména rakovina vaječníků a jícnu je proslulá svým nevyzpytatelným průběhem, který často vede k diagnóze až v pozdním stadiu. Mezinárodní tým vědců vyvinul velice citlivý krevní test, který je příslibem pro včasné odhalování rakoviny. O novince informuje web StudyFinds.

Na rozdíl od mnoha stávajících testů na rakovinu, které mohou mít různá omezení, jsou nákladné nebo vyžadují invazivní odběr vzorků tkáně, je tato inovativní metoda cenově dostupná a vhodná pro detekci hned několika druhů rakoviny. Dokáže identifikovat přítomnost specifického proteinu zvaného LINE-1 ORF1p v malém množství krve za méně než dvě hodiny.

„Tento test má převratný potenciál pro včasnou diagnostiku smrtelných nádorových onemocnění,“ říká v prohlášení vedoucí laboratoře Rockefellerovy univerzity Michael P. Rout. „Tento druh ultracitlivých detekčních přístrojů je připraven transformativním způsobem zlepšit výsledky pacientů.“

Porozumění klíčovému proteinu

Detekce biomarkerů rakoviny je relativně nová a rychle se rozvíjející oblast. Biomarkery jsou specifické molekuly, indikující přítomnost rakoviny v těle. Mnoho stávajících biomarkerů má však určité nevýhody.

Některé z nich vyžadují chirurgickou biopsii, zatímco jiné jsou zjistitelné až po objevení příznaků, kdy už bývá často příliš pozdě na účinnou léčbu. Navíc se mnohé biomarkery u jednotlivých osob liší, což ztěžuje jejich interpretaci. Většina z nich je také specifická pro určité typy rakoviny.

Potenciální průlom přinesl zhruba před deseti lety objev proteinu LINE-1 ORF1p. LINE-1 je retrotranspozon – prvek podobný viru, který je přítomen v každé lidské buňce a který se replikuje pomocí mechanismu kopírování a vkládání, což vede ke genetickým změnám. ORF1p je protein produkovaný ve vysokých hladinách v nádorových buňkách.

„Transpozony se normálně exprimují ve spermiích a vajíčkách a během procesu embryonálního vývoje, takže za určitých okolností dochází k nepatobiologické expresi transpozonů,“ vysvětluje spoluautor studie John LaCava, který se specializuje na výzkum LINE-1. „Ale jinak jsou tyto 'skákající geny' v genomu umlčeny, protože jejich aktivita vyvolává v buňce stres a poruchy.“

Ultracitlivý test

Ve spolupráci s odborníky z dalších vědeckých institucí vyvinul tým z Rockefellerovy univerzity levný test na detekci ORF1p v krevní plazmě, která tvoří více než polovinu obsahu lidské krve.

Test se opírá o technologii detekce na bázi jedné molekuly označované jako Simoa, kterou vyvinul spoluautor studie David Walt z Harvardu. K přesnému zachycení a detekci proteinu ORF1p byla použita nanotělíska získaná z lam.

„Byli jsme překvapeni tím, jak dobře tento test funguje u všech typů rakoviny,“ říká hlavní autor studie Martin Taylor z oddělení patologie v Massachusettské všeobecné nemocnici. Jednou ze zásadních výhod je cena testu, pohybující se okolo tří dolarů, tj. v přepočtu necelých 70 Kč.

Potenciál pro včasné odhalení

Kromě včasné detekce nabízí tento test také možnost průběžného sledování odpovědi pacienta na léčbu rakoviny. Pokud je léčba účinná, měla by se hladina ORF1p v krvi pacienta snižovat, v opačném případě bude stejná, nebo poroste.

„Během zdravého období života byste si mohli nechat změřit hladinu ORF1p, aby byla stanovena výchozí hodnota,“ vysvětluje LaCava. „Pak by váš lékař jen sledoval případné vzestupy hladiny ORF1p, které by mohly svědčit o změně vašeho zdravotního stavu. Zatímco tu a tam může dojít k drobným výkyvům ORF1p, prudký nárůst by byl důvodem k podrobnějšímu vyšetření.“

Studie, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Cancer Discovery, podtrhuje významný potenciál činidel na bázi nanoprvků odvozených ze studia interaktomiky, což je obor zaměřený na pochopení dynamických interakcí složek uvnitř buněk, zejména proteinů a nukleových kyselin. Tyto interakce hrají klíčovou roli při onemocněních, včetně rakoviny.