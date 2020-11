Testovací let prototypu Starshipu do výšky 15 kilometrů by mohl proběhnout už příští týden

Očekávaný testovací let prototypu připravované kosmické lodi Starship, známého pod zkratkou SN8, by mohl proběhnout už příští týden. Konkrétně 9. listopadu.

Právě na tento den si SpaceX podle dostupných informací „zarezervovala“ časové okno od 9:00 do 21:00. A to kvůli druhému zkušebnímu zážehu, po němž by měl následovat vlastní let.

Elon Musk na Twitteru původně tvrdil, že SN8 při něm dosáhne výšky cca 18 kilometru (60 000 stop). Později tento cíl však snížil na cca 15 kilometrů (50 000 stop).

Připomeňme, že první statický zážehový test tří motorů Raptor úspěšně proběhl 20. října.

Díky skupině nadšenců, kteří vytvořili následující video, máme určitou představu o tom, jak by let mohl probíhat. Jeho součástí s největší pravděpodobností bude i neobvyklý manévr zvaný „placák“ („belly-flop“):