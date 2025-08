Tichá revoluce ve Formuli E. Monoposty Gen4 přinesou brutální výkon, ale mohou zabít skvělou podívanou

V neděli 27. července skončil závodem v Londýně jedenáctý ročník mistrovství světa Formule E. Titul šampióna si odnesl britský závodník Oliver Rowland z týmu Nissan, který vyhrál čtyři ze šestnácti klání. O dramatické okamžiky se však postarali i další favorité, například Nick Cassidy či Pascal Wehrlein. Mezi stájemi a výrobci bylo nejlepší Porsche před Jaguarem a Nissanem. Rozdíly ve výkonech byly často minimální a rozložení sil se měnilo takřka každý závod, což udržovalo napětí až do samotného finále.

Dávno už neplatí, že se jedná o závodní sérii, kde si jezdci v půlce závodu mění auta. Tento zvyk zmizel před několika lety s příchodem vozů druhé generace. Dnešní monoposty Gen3 Evo jsou naopak bestiemi s výkonem 470 koní (350 kW), jejichž zrychlení z nuly na sto za méně, než dvě sekundy zahanbí i vozy Formule 1. Elektrické závodění zkrátka dospělo a ukazuje svaly, o kterých se nám na začátku ani nesnilo.

Z původně trochu podceňované série se stal divácky atraktivní sport, jehož rychlost a dynamika rostou závratným tempem. Platí to nejen pro samotná auta, ale i pro přístup organizátorů, kteří neustále posouvají hranice možného. Například letos se objevila povinná rychlodobíjecí zastávka („Pit Boost“), která přidala závodům novou strategickou vrstvu.

Poslední sezóna pro monoposty Gen3 Evo

V průběhu sezóny byli diváci svědky pestré palety závodů na okruzích rozesetých napříč kontinenty, od Sao Paula přes Miami, od Monaka až po Tokyo a Šanghaj. Klání často ovlivnilo počasí, nová pravidla nebo technické inovace, což přineslo nečekané zvraty. Právě rozmanitost okruhů a časté změny v kalendáři dávají Formuli E jedinečný charakter: zatímco jiné série se drží tradic, zde se nebojí experimentovat, ať už s lokalitami, formátem nebo technikou.

Účinnost pohonu, která se často pohybuje přes 97 %, ukazuje, že elektrické monoposty nejsou jen jakousi laboratoří, ale i reálným prostorem pro testování technologií, které se mohou v dohledné době objevit v sériových vozech. Klíčová je ovšem rovnováha mezi pokrokem a výdaji.

Kouzlo závodů Formule E dosud spočívalo v jejich těsnosti a množství předjížděcích manévrů. Z velké části je to dáno tím, že vozy spoléhaly jen na minimální aerodynamický přítlak, který auto tlačí k trati a umožňuje rychlejší průjezdy zatáčkami. Jeho absence vede k častějším soubojům kolo na kolo, což diváci milují a činí to závody tak napínavými. Příští sezóna 2025/2026, která dle prozatímního kalendáře začne 6. prosince v brazilském Sao Paulu, však bude pro Gen 3 Evo poslední.

Monstra s výkonem 600 kilowattů

V roce 2026 se vše změní s příchodem vozů Gen4. Nové formule dostanou stálý pohon všech kol a výkon poskočí na ohromujících 600 kW, tedy 804 koní. Monoposty narostou do délky i do šířky a širší a měkčí pneumatiky Bridgestone by měly zvýšit přilnavost.

Hlavní novinkou bude nastavitelný a poměrně výrazný aerodynamický přítlak, tedy aerodynamika podobná tomu, co známe z Formule 1. To sice zvýší rychlost, zejména v zatáčkách, ale zároveň vytvoří za vozem „špinavý vzduch“ (poruchy proudění), který ztěžuje pronásledování a předjíždění. Hrozí tak, že by divácky atraktivní podívaná mohla utrpět.

Proč riskovat divácký zážitek? Odpověď Mezinárodní automobilové federace (FIA) je nekompromisní: výkon, výkon a zase výkon. Cílem je postavit závodní „auto, které se nemusí stydět, že je čistě elektrické“. Formule E chce ukázat absolutní špičku elektrických technologií bez jakýchkoli ústupků, i za cenu, že to bude znamenat změnu charakteru samotných závodů.

Velkou roli hraje omezení nákladů

Rostoucí maximální rychlost má i další důsledky. Vozy začínají přerůstat úzké městské okruhy, a tak se mluví o přesunu na tradičnější tratě, jako je třeba britský Silverstone, kde by se poprvé mělo závodit v roce 2027. Seriál si pečlivě hlídá udržitelnost. Klíčem je přísný nákladový strop a řada standardizovaných dílů, zejména baterií, aby se výdaje na vývoj nevymkly kontrole a týmy zůstaly konkurenceschopné.

Pro týmy je poměrně obtížné fungovat pod takto pevně daným nákladovým stropem. Šéf Porsche pro média popsal, že museli souběžně alokovat zdroje na tři projekty: boj o titul v aktuální sezóně, testování balíčku Gen3 Evo a zároveň již pracovat na konceptech pro Gen4.

Zatímco tedy závodní inženýři již pilně pracují na konceptech Gen4, diváci mohou jen doufat, že honba za kilowatty a maximálním přítlakem nezabije to nejcennější v podobě dramatických soubojů. Technologický pokrok je fascinující, ale nesmí se stát samoúčelným. Snad na to v zápalu inovací nikdo nezapomene.