Tisíce Američanů hlásí, že pozorovali záhadné drony. Ve skutečnosti jde o letadla a hvězdy

Department of Defense, Department of Homeland Security, FBI a Federal Aviation Administration (FAA) ve společném prohlášení oznámily, že během několika posledních týdnů přijaly více než 5000 hlášení o pozorování záhadných dronů v USA.

Podle zahraničních komentátorů je zjevné, že poté co byly tyto létající stroje spatřeny na obloze nad New Yorkem a New Jersey, Američany zachvátila doslova „dronová horečka“. Ovšem i v tomto případě se potvrdilo, že první dojem je často klamný.

„Po pečlivém prozkoumání technických údajů a tipů od dotyčných občanů jsme usoudili, že dosavadní pozorování zahrnují kombinaci legálních komerčních dronů, amatérských dronů a policejních dronů, a také pilotované letouny s pevnými křídly, vrtulníky a hvězdy,“ stojí v dotyčném prohlášení.

Chce to lepší legislativu

Jeho autoři rovněž poukázali na to, že obdržené tipy zahrnovaly i „omezený počet vizuálních pozorování dronů nad vojenskými zařízeními“ – a stručně řečeno, že „taková pozorování poblíž nebo nad zařízeními DoD nejsou žádnou novinkou“.

Skutečností nicméně zůstává, že drony v USA způsobují stále větší potíže. Například o víkendu kvůli ním FAA musela dočasně pozastavit provoz malého letiště severně od New Yorku.

„Včera v noci byly dráhy na letišti Stewart Airfield uzavřeny na přibližně jednu hodinu kvůli aktivitě dronů ve vzdušném prostoru,“ uvedla následně guvernérka NY Kathy Hochul v tiskové zprávě. „Tohle zašlo už příliš daleko.“

Součástí výše zmíněného prohlášení je tak i naléhavá žádost, aby Kongres přijal takovou legislativu, která by rozšířila stávající možnosti jak v podobných případech postupovat – což by mělo umožnit lépe „identifikovat a zmírnit jakoukoli hrozbu, která se může objevit.“

