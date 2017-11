To je elektrický sporťák snů! Tesla představila nový Roadster

Elon Musk dnes na prezentační akci Tesly předvedl nový elektrický náklaďák, ale nezůstalo jen u něho! Přidal k tomu odhalení i nového Roadsteru.

Elektrický sporťák s názvem Roadster byl prvním modelem Tesly. Jenže to bylo ještě auto odvozené z Lotusu Elise a mělo i stejný design, byť pod kapotou nezůstal kámen na kameni. Nový Roadster je už kompletně nové auto. A Tesla se chlubí, že je to nejrychlejší produkční vůz, který si budete moci koupit.

Z nuly na sto za 1,9 sekundy

Z nuly na 60 mil za hodinu (96,6 km/h) to nový Roadster zvládne za 1,9 s, na hranici 100 mil za hodinu (161 km/h) dorazíte za 4,2 sekundy. Tři elektromotory mají ohromující točivý moment 10 000 Nm. Maximální rychlost je někde nad 400 km/h.

Takové parametry nemají ani nejlepší benzínové sporťáky světa a pokud by se Roadster začal prodávat hned, bylo by to po všech stránkách nejrychlejší produkční auto, které si můžete běžně koupit. Prodeje se ale rozběhnou až v roce 2020, do té doby může ještě konkurence překvapit.

Elon Musk však při premiéře několikrát zopakoval, že toto jsou parametry základní verze auta. Později tedy můžeme očekávat ještě ostřejší verzi.

Přestože je auto kompaktní, vešla se do něj 200 kWh baterie a v běžném provozu nabídne dojezd 1000 km! Jízdní vlastnosti by přitom měly být velmi dobré, třeba už jen proto, že akumulátory v podlaze významně sníží těžiště automobilu.

Do města i na okruh

Auto nabídne místo pro 2+2 osoby. Zadní sedadla jsou pochopitelně méně pohodlná a vhodná spíše pro menší osoby, ale jsou tam. Stejně tak nechybí úložné prostory. Není to zkrátka jen nepraktický sporťák, ale praktické auto s úsporným provozem, se kterým si však můžete po příjezdu z práce zajet na okruh trochu zařádit.

Jak je u Tesly zvykem, nový Roadster už je možné předobjednat. Vozy z první „Founders“ série vyjdou na 250 tisíc dolarů, tj. cca 5,5 milionu korun. Kdo si nechce připlácet za prvenství, může zaplatit jen standardní rezervační poplatek ve výši 45 tisíc dolarů (cca 1 milion korun). Auto pak dostane později, ale možná o něco levněji.