Tohle bude největší letiště na světě. Vzniká v Dubaji a je 5× větší než dosavadní rekordman

Premiér a viceprezident Spojených arabských emirátů Muhammad bin Rášid Ál Maktúm v neděli 28. dubna oznámil plány na výstavbu největšího letiště na světě.

Má stát v přepočtu 820 miliard korun, nové terminály budou pětkrát větší než současné mezinárodní letiště Dubaj (DXB) – ročně odbaví až 260 milionů cestujících. Z hlediska kapacity se tak mezinárodní letiště Ál Maktúma (DWC) stane největším letištěm na světě.

Pětkrát větší než stávající letiště

„Dnes jsme schválili návrhy nových terminálů pro cestující na mezinárodním letišti Ál Maktúma a zahájili výstavbu budov za 128 miliard dirhamů v rámci strategie společnosti Dubai Aviation Corporation.“ uvedl bin Rášid na X.

V příspěvku uvedl několik základních parametrů:

Letiště bude mít roční kapacitu 260 milionů cestujících.

Celkem bude postaveno pět budov s více než 400 bránami pro letadla.

Během 10 let bude veškerý provoz přesunut na nové letiště.

Celý objekt bude zabírat plochu 70 kilometrů čtverečních.

Letadla budou moci vzlétat a přistávat z 5 paralelních drah.

Nové letiště bude 5× větší než stávající mezinárodní letiště v Dubaji.

Letiště nabídne roční kapacitu nákladu 12 milionů tun.

Nové letiště je nezbytné

„Když vybudujeme kolem letiště v jižní Dubaji celé město, bude následovat poptávka po bydlení pro milion lidí. Bude hostit přední světové společnosti v oblasti logistiky a letecké dopravy.“ uvádí v prohlášení Muhammad bin Rášid Ál Maktúm.



Nové letiště v Dubaji

Dubajské mezinárodní letiště DXB je již deset let po sobě nejvytíženějším letištěm na světě. V loňském roce využilo tento tranzitní uzel téměř 87 milionů cestujících. Generální ředitel Dubai Airports Paul Griffiths uvedl, že tento projekt upevní pozici Dubaje jako předního centra letecké dopravy. Dle jeho slov na stávajícím letišti již není prostor, kam by bylo možné přidávat další dráhy nebo terminál.

Na loňském Skift Global Forum East řečníci zdůraznili potřebu investic do infrastruktury, včetně budoucího velkého letiště. „Musíme udělat odvážný krok a vybudovat toto megalomanské letiště,“ řekl tehdy Griffiths. První fáze výstavby, po jejímž dokončení bude letiště schopné pojmout 150 milionů cestujících ročně, bude hotová do deseti let.

Via Al-Džazíra