Tohle dokážou vymyslet jenom Japonci: skládací elektrický moped se vejde pod kancelářský stůl

Musíte v zaměstnání či doma řešit problémy s parkováním? Zejména obyvatelé městských center a sídlišť by na toto téma mohli vyprávět dlouhé hodiny. Právě na tuto cílovou skupinu míří japonský startup ICOMA, jehož produktem je elektrický moped Tatamel, který lze složit tak, aby se vešel pod stůl.

Rozměry mopedu v rozloženém stavu jsou 123 × 100 × 65 centimetrů. Pohon zajišťuje elektrický motor s výkonem až 600 wattů, který je napájen lithium-iontovo-fosfátovou baterií s kapacitou 12 Ah. Maximální rychlost jízdy je až 40 km/h, přičemž výrobce deklaruje dojezd přibližně 50 kilometrů. To by mělo s rezervou stačit na dojíždění do práce a domů.

Elektrický moped ICOMA Tatamel

Podobných elektrických vozítek existuje na trhu nespočet, přičemž moped ICOMA Tatamel hodlá v tomto segmentu konkurovat především svou skladností. Během několika desítek sekund lze celý stroj poskládat do tvaru „pojízdného kvádru“ s rozměry jen 70 × 68 × 26 centimetrů.

Složený motocykl lze díky sklopné rukojeti táhnout či tlačit podobně, jako například kufr s kolečky. S kompaktními rozměry se pohodlně vejde pod většinu kancelářských stolů, takže není nutné řešit parkování a nebude ani nikde překážet.

Mezi další vlastnosti patří přední a zadní odpružení, kompletní LED osvětlení, možnost nabíjet z baterie další zařízení a vyměnitelné boční panely, které lze využít například na reklamu. Podle výrobce je dopravní prostředek právně klasifikován jako moped (alespoň v Japonsku), takže jezdci budou potřebovat pouze standardní řidičský průkaz na malý motocykl.

V současné době existuje plně funkční prototyp, který firma prezentuje na videu. Nápad je to nesporně zajímavý, bohužel aktuálně není známo, kdy bude moped ICOMA Tatamel dostupný na trhu a stejně tak nebyla publikována ani cena, za kterou se bude prodávat.