Tohle je CyberOne. Xiaomi předstihlo Teslu a ukázalo naživo svého prvního humanoidního robota

Pamatujete na robopsa CyberDoga? Teď mu Xiaomi dopřálo i páníčka. Zakladatel a šéf firmy Lei Jun včera odhalil humanoidního robota jménem CyberOne.

Na výšku má 177 cm, váží 52 kilogramů a jeho tělo tvoří 13 kloubů, které dokážou reagovat na ovládací povely do půl milisekundy. Motory v rukou pracují s točivým momentem až 30 Nm, ty v nohách až 300 Nm.

Pomocí kamer, dvou mikrofonů a dalších čidel dokáže CyberOne rozpoznávat nejen okolí, ve kterém se pohybuje, ale také emoce lidí. Na ně pak dokáže sám reagovat mj. prostřednictvím velkého OLED displeje tam, kde byste hledali oči, nos a ústa.

Zatím toho ale moc neumí. Xiaomi ukázalo robota naživo při chůzi, kterak nese kytku, přestože podle výrobce unese v každí ruce až 1,5kilovou tašku. Kroky po rovné ploše jsou hodně opatrné jako u člověka, co se zotavuje po mrtvici. A na dalším videu pak CyberOne pořád jen padá a padá.

Podle šéfa firmy bude CyberOne stát okolo 650 000 juanů, v přepočtu asi 2,3 miliony korun. Do prodeje se ale jen tak nedostane, teď mu v Číně ještě musí pilovat jemnou motoriku i funkce, které by nakonec měl vykonávat. (Ať už to bude cokoliv.)

Z prezentace je patrné, že CyberOne zdaleka není takový gymnasta jako roky cvičený Atlas od Boston Dynamics. Xiaomi ale nejspíš jen chtělo předstihnout Teslu, která prý vlastního humanoida také brzy představí.