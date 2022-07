Tohle není fotomontáž. Policie ČR má ostré Ferrari, kupodivu stálo méně než obvyklejší škodovky

Česká policie do vozového parku zařadila Ferrari 458 Italia. Není to vtip, není to fotomontáž, je to skutečnost. Jestli právě vaše dlaň přistála na čele a přemýšlíte o nakládání s penězi daňových poplatníků, tak vás musím přibrzdit – auto bylo zajištěno v rámci trestné činnosti a přešlo na stát.

Zadarmo to nebylo, auto téměř deset let stálo, muselo tedy projít servisem, pak je tu převlékání do policejních barev, výstražná světla, kamerový systém, radiostanice, nápisový displej a další policejní výbava. I tak byly náklady jen něco přes 300 tisíc korun.

Jen za loňský rok policie tímto způsobem zajistila majetek v hodnotě necelých 7 miliard Kč včetně 900 vozidel. Ferrari prý není tím nejhodnotnějším či nejvíce raritním vozidlem. „Zabavených vozidel, která pocházela z trestné činnosti, máme ve službě stovky,“ uvádí policie v tiskové zprávě. Většina z nich je však prodána a z výnosů se nahrazují pachatelem způsobené škody.

K čemu policejní auto s maximálkou 325 km/h

Auto bude nasazeno „proti těm nejagresivnějším pirátům českých silnic“. Jak zjistit, kde budou tito piráti řádit a jak tam Ferrari dopravit v dostatečném předstihu, tisková zpráva neupřesňuje. Logičtěji už vypadá účast auta na reprezentativních akcích, tuningových srazech, nebo doprovod silničních závodů luxusních a sportovních aut (nejznámější je patrně Gumball 3000), jen v roce 2019 jich přes Česko projelo na 30.

Ferrari 458 Italia se vyrábělo v letech 2009 až 2015. Pohání jej motor V8 o objemu 4,5 litru, který dosahuje v 9000 otáčkách za minutu výkonu 419 kW (570 koní). Z 0 na 100 km/h se auto dostane za 3,4 sekundy, maximální rychlost je 325 km/h.

Konkrétně tato policejní Italia byla vyrobena v roce 2011 a měla najeto pouhé dva tisíce kilometrů. Původní barva byla červená.