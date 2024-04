Tohle si Boeing za rámeček nedá. Dle zaměstnanců firma obětovala bezpečnost ve prospěch zisku

V americkém Kongresu proběhlo ve středu 17. dubna slyšení tří zaměstnanců společnosti Boeing, která v posledních týdnech čelila řadě problémů týkajících se kvality zpracování svých letadel. Řečníci mimo jiné obvinili firmu z toho, že v zájmu zisku ignoruje a/nebo se mstí zaměstnancům, kteří vyjádřili obavy o bezpečnost. Podrobnosti přinesl magazín Gizmodo.

Jedním těch, kteří se odvážili promluvit, byl whistleblower Sam Salehpour, který v Boeingu pracuje 17 let, nyní na pozici inženýra kvality. Hned v úvodu naznačil, že by se mu v důsledku jeho svědectví „mohlo něco stát“. Kromě jiného uvedl, že, že mu jeho šéf vyhrožoval a mstil se mu za to, že opakovaně vyjádřil obavy ohledně bezpečnosti letounu 787 Dreamliner.

Letadla se prý mohou rozpadnout ve vzduchu

V dřívějším rozhovoru pro deník The New York Times Salehpour uvedl, že nedostatky ve výrobním procesu Dreamlineru mohou způsobit, že se letadla po určitém počtu letů „rozpadnou“ ve vzduchu. Za to byl údajně vyloučen z klíčových jednání. I během slyšení zopakoval své přesvědčení, že by bezpečnostní problémy mohly vést ke katastrofickému selhání dopravního letadla, které by vyústily ve ztrátu stovek životů.

„Chci jasně říci, že jsem na tyto otázky upozorňoval více než tři roky. Byl jsem ignorován. Bylo mi řečeno, abych nezpůsoboval zdržení. Upřímně řečeno mi řekli, abych držel hubu.“ pronesl Sam Salehpour před Kongresem.

Senátor Richard Blumenthal, který slyšení vedl, označil Salehpourova slova za vážná, dokonce až šokující. „Množí se závažná obvinění, že Boeing má narušenou bezpečnostní kulturu a soubor nepřijatelných postupů.“ konstatoval s tím, že výbor tuto záležitost prošetří.

Údajně neexistující dokumenty předal FBI

Jako další promluvil bývalý vedoucí pracovník jedné z továren na výrobu Boeingů 737 Edward F. Pierson, který je nyní výkonným ředitelem Nadace pro bezpečnost letectví. Ten firmu obvinil ze „zločinného zatajování“ záznamů týkajících se letu 1282 společnosti Alaska Airlines, kterému kvůli chybějícím šroubům během letu upadla záslepka nouzového východu. Pierson prý osobně předal FBI dokumentaci, o níž vedení Boeingu dříve tvrdilo, že neexistuje.

Pierson se kromě kritiky svého bývalého zaměstnavatele pustil i do regulačních orgánů. Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB), americké ministerstvo dopravy a Federální letecký úřad (FAA) označil za „líné, samolibé a nečinné“.

Boeing stroze konstatoval, že se snaží zlepšit svou kulturu bezpečnosti. „Víme, že máme před sebou ještě hodně práce, a proto přijímáme opatření napříč celou naší společností.“ uvedl v prohlášení po slyšení. „I nadále klademe bezpečnost a kvalitu na první místo a transparentně sdílíme informace s naším regulačním orgánem, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami.“