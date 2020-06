Tokijská nemocnice streamuje chirurgické zákroky ve virtuální realitě

Jak během pandemie COVID-19 vzdělávat studenty medicíny? Třeba pomocí živých přenosů chirurgických zákroků ve virtuální realitě. Přesně s tímto nápadem přišla Tokyo Women’s Medical University, která je známa svým experimentováním s lékařskými roboty a AI algoritmy.

Tamější chirurgové tak nyní provádějí operace pod pozorným okem 8K VR kamery značky Insta360. Studenti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou kurzů zúčastnit osobně, díky tomu mají možnost vše sledovat z pohodlí svých domovů – stačí jim k tomu pouze náhlavní souprava pro virtuální realitu.

„Zejména v současné situaci se domníváme, že VR live streaming je velmi užitečný, protože můžete sdílet pohlcující zážitek a přitom se vyhnout kontaktu s lidmi,“ uvedl Naotaka Fujii – CEO společnosti Hacosco, která tento systém nastavila – na blogu Insta360.

Jelikož kamera je umístěna nad operačním stolem, onen zážitek pochopitelně není stejný jako by byl v případě, že by studenti mohli být přítomni přímo na místě a sami se na zákroku podílet. Pořád je to prý však mnohem lepší, než např. dívat se přes rameno chirurga.

„VR technologie v oblasti medicíny rozhodně pokročila. Ve výzkumných a vzdělávacích aplikacích, jako je tento projekt, i v pooperační rehabilitaci, se stává stále běžnější,“ dodal Fujii.