Tokio bude od roku 2025 vyžadovat, aby všechny nové domy byly vybaveny solárními panely

Vedení japonské metropole ve čtvrtek oznámilo, že ve snaze snížit emise oxidu uhličitého produkovaného domácnostmi zavede od roku 2025 systém, podle kterého budou muset být nově postavené domy vybaveny solárními panely. O připravované novince informuje japonská zpravodajská agentura Kyodo News.

Podle metropolitní samosprávy budou muset velké stavební firmy instalovat solární panely nebo jiné obnovitelné zdroje energie na budovy s celkovou podlahovou plochou menší než 2 000 metrů čtverečních. Nařízení vstoupí v platnost v dubnu 2025 poté, co budou informováni obyvatelé a provedeny nezbytné přípravy.

Povinné solární panely

Instalace solárních panelů sice není levná záležitost, nicméně vedení města odhaduje, že počáteční náklady na instalaci 4kilowattových panelů ve výši 980 000 jenů (asi 164 tisíc korun) mohou mít díky příjmům z prodeje elektřiny návratnost okolo 10 let a tato doba se může snížit až na 6 let díky dotacím, které bude poskytovat.

Dotace na počáteční náklady budou poskytnuty také leasingovým společnostem, aby se snížila zátěž pro lidi, kteří si chtějí pořídit nový dům.

Tokio si stanovilo cíl snížit do roku 2030 emise uhlíku na polovinu oproti roku 2000. Na tento program byl rovněž schválen dodatečný rozpočet ve výši 116,2 miliardy jenů (cca 19,5 miliardy korun), přičemž peníze jsou určené i na dotace na instalaci fotovoltaických panelů.

Revidovanou vyhlášku schválila místní strana Tomin First no Kai, jejíž zvláštní poradkyní je tokijská guvernérka Juriko Koike, stejně jako koaliční partner japonské vládní strany Komeito a Japonská komunistická strana. Vládnoucí Liberálnědemokratická strana, která má v tokijském zastupitelstvu největší zastoupení, se však postavila proti s tím, že „obyvatelé to plně nepochopili a nepřijali“.

Nejen v Japonsku

V tuto chvíli není jasné, na jaké procento nových domů se povinná instalace fotovoltaiky bude vztahovat. Opatření by však mělo mít zásadní dopad, protože tokijská vláda odhaduje, že do roku 2050 bude polovina stávajících budov (z nichž 70 % tvoří domy) nahrazena novou výstavbou. V letech 2012 až 2021 bylo v Japonsku zahájeno v průměru 800 až 900 tisíc nových staveb ročně.

Japonsko je pátým největším producentem uhlíkových emisí na světě, ale zavázalo se, že do roku 2050 bude uhlíkově neutrální. Není to jediná země, která nařizuje solární instalace. Ve Francii zákonodárci nedávno schválili návrh zákona, podle kterého musí být parkoviště s minimálně 80 místy pokryta solárními panely.

Francouzská vláda uvedla, že tento plán, zaměřený především na parkoviště u dálnic a hlavních silnic, by mohl generovat až 11 gigawattů – ekvivalent 10 jaderných reaktorů.