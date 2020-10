Tom Cruise i vítěz reality show. První soukromý let k ISS proběhne už za rok

O vesmírné turistice se hodně mluví, ale plány se většinou rozchází s realitou. V případě firmy Axiom to ale může být jiné. Její plány jsou realistické a má silné základy.

Axiom Space chce už v říjnu příštího roku poslat na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) zcela soukromou posádku. Zatímco stálá posádka ISS stráví na stanici půl roku, turisté absolvují jen desetidenní výlet. Na samotném vesmírném komplexu stráví zhruba osm dní. Další dva dny potrvá cesta na stanici a zpět.

Dopravu na stanici zajistí kosmická loď Crew Dragon, později možná i Starliner od Boeingu. Crew Dragon už má za sebou demonstrační let, ale na první ostrý let s regulérní posádkou stále čeká. Podle aktuálních plánů má odstartovat v poslední říjnový den.

Musí projít tréninkem

Let do vesmíru samozřejmě není cesta autobusem. Vesmírní turisté budou muset absolvovat trénink o délce 15 týdnů. Polovina tréninku proběhne v Kalifornii v režii SpaceX. Na druhou část se posádka přesune do Johnsonova vesmírného střediska v Houstonu, aby se připravila na pobyt na stanici.

Kosmická loď od SpaceX sice letí téměř sama, ale na palubě musí být samozřejmě i zkušený profesionál. Axiom počítá, že na stanici poletí tři turisté a jeden zkušený zaměstnanec firmy. Při prvním letu AX-1 to bude Michael López-Alegría. Dvaašedesátiletý rodák z Madridu má na kontě tři lety raketoplánem v letech 1995 až 2002 a byl také členem stálé posádky ISS (Expedice 14).

Poletí i Tom Cruise nebo vítěz reality show

Složení mise AX-1 zatím není známo. Při jednom z dalších letů má být na palubě Crew Dragonu herec Tom Cruis společně s režisérem Dougem Limanem, aby na stanici natočili film.

Očekává se, že letenka bude stát okolo 50 milionů dolarů. Minimálně jeden člověk ale poletí zadarmo. Chystá se televizní reality show Space Hero. Její vítěz získá letenku zřejmě na misi AX-4, která by mohla proběhnout v roce 2023.

Axiom chce na stanici moduly

Generálním ředitelem Axiomu je Mike Suffredini, který měl v NASA v letech 2005 až 2015 pod palcem celý program Mezinárodní vesmírné stanice. Jeho plány tak můžeme brát vážně. Společnost chce za pár let začít budovat vlastní segment na ISS. Využít k tomu hodlá přestavěný modul MPLM (Multi-Purpose Logistics Module).

Původem italský modul se používal v dobách letů raketoplánu. Po příletu ke stanici byl vyložen z nákladového prostoru raketoplánu a připojen ke stanici. Po vyložení nákladu putoval opačným směrem. Jeden modul (Leonardo) se později stal modulem ISS, další používá NASA na Zemi ale třetí s názvem Raffaello je k dispozici.

Axiom chce všechny své moduly upgradovat do podoby téměř kosmické lodě s vlastním navigačním systémem, solárními panely a motory. Má to dva dobré důvody. Části stanice dopravoval raketoplán, ale ten už nelétá, takže k modulu by se musel připojovat „stupeň“, který by zajistil dopravu k ISS.

Druhým je budoucnost. Mezinárodní kosmická stanice není nejmladší. Před jejím koncem v atmosféře se segment Axiomu odpojí a stane se z něj samostatná soukromá stanice.

Pro NASA je to výhodné

NASA dostane za každého turistu na palubě ISS za den 35 tisíc dolarů. Peníze ale putují také opačným směrem. Úřad dal Axiomu na vývoj vlastního segmentu ISS 140 milionů dolarů. Je to ale jen zlomek. Očekává se, že celkové náklady na segment vyjdou na 2,5 až 3 miliardy dolarů.

Spolupráce s firmami, jako je Axiom, je pro NASA výhodná, ba dokonce strategická. Už dnes přenechala soukromým firmám dopravu nákladu a lidí na oběžnou dráhu. V budoucnu přenechá soukromníkům i provoz orbitálních stanic. Povede to ke snížení nákladů a NASA se může soustředit na vzdálenější vesmírný prostor – Měsíc a Mars.

Zdroj: Spaceflightnow