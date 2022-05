Tornádo na děsivých záběrech z dronu. Ve stopě létají domy, o 100 metrů dál je klid

Tohle téma je nám blízké. Není to ani rok, co se podobný chobot prohnal Hodonínskem. Tohle tornádo je z městečka Andover v americkém státě Kansas, řádilo 29. dubna a podle předběžné klasifikace mělo sílu F3 (podle Fujitovy stupnice). Takže je o stupeň slabší, než to české z června 2021. Přesto jsou záběry z místa děsivé…

Vír zasáhl asi 950 budov, asi stovka přímo ve stopě je v sekundě rozmetána do výšky. Vzduchem poletují auta a tuny suti, které následně padají na město. Přitom jen 100 metrů od stopy byl téměř klid. Ten pátek zasáhlo oblast Kansasu a sousední Nebrasky 14 tornád.

Rozhodně nejde o první natočené tornádo, ale minimálně jedno z prvních natočených z dronu. Zejména první půlminuta je naprosto děsivá. Pak vír trochu nepochopitelně utíká ze záběru, i když dron letí. Pak se záběr opakuje z větší dálky (první půlminuta je patrně výřez), v čase 2:20 se přidává další záběr – už ne tak pěkný, ale pro změnu je zajímavé sledovat vedlejší víry tvořící se v horní části chobotu.

Víte o jiných zajímavých záběrech tornáda? Diskuze je vám k dispozici.

Via CNN