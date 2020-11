Toto je možné jen v Japonsku: Vědci ovládají šváby. Ti si kreslí na papíře nebo posouvají ručičku hodin

Inženýři z univerzit po celém světě se už dlouhé roky předhánějí, kdo postaví nejmenšího robota. Robota, který bude mít velikost třeba jen jednoho dvou centimetrů a budeme jej ovládat na dálku, aby plnil specifické úkoly.

Jak to dopadá v praxi? Ohromným úspěchem je zpravidla už to, že takový robot udělá pár kroků, na nic složitějšího totiž nemá energii a hlavně flexibilní pohybový aparát.

Naštěstí tu máme blázny z japonské univerzity v Tsukubě, kteří tento problém elegantně vyřešili. Namísto elektronického pohybového systému o velikosti několika milimetrů použili to, co za nás už vyřešila evoluce. Pokusili se na dálku ovládat šváby, kterým říkají Calmbots!

Calmbots, aneb kyberšvábi z Japonska

Když nebohému švábovi umístíte na záda batoh s baterií a čipem napojeným na jeho jednoduchou nervovou soustavou, můžete pomocí elektrických pulzů velmi hrubě ovládat směr pohybu.

A tak vědci v rámci experimentu proměnili partu švábů třeba v pixely a sestavovali z nich jejich vlastním pohybem obrazce, anebo jim na tělíčko připevnili rovnou fix a vyslali je na papír něco kreslit.

A k čemu je to vlastně celé dobré? Autoři experimentu nabízejí třeba vizi bytu budoucnosti plného podobných kyberšvábů. Budou spokojeně žít kdesi za kuchyňskou linkou jako mravenci v kdejakém panelovém domě. Když pak ráno odejdete do práce, systém chytré domácnosti je řízeně vyžene ven aby poklidili drobky, které je zároveň zasytí.

Šváb bez hlavy

Pohyb kyberšvábů je zatím hodně divoký, i když jim totiž budete stimulovat nervy, stále si ponechají příliš mnoho autonomie, která se s povely člověka bije. Jeden z členů experimentálního týmu nicméně našel řešení i na tento neduh.

Clockroach, tedy bezhlavý šváb jako motorek hodin:

Pokud šváb příliš přemýšlí, stačí mu prostě uříznout hlavu a je po problému. Pak už bude jeho tělíčko reagovat mnohem lépe, což dokládají elektrické hodiny jednoho člena týmu. Říká jim Clockroach, no a co je zdaleka nejdůležitější, namísto klasického motorku, který pootočí ručičku, je uprostřed přišpendlený bezhlavý šváb, který při správném elektrickém pulzu do nervové soustavy trošičku poskočí doprava.

Hodiny nejsou příliš přesně a nejspíše budou fungovat jen pár minut, máte-li ale doma problémy s přemnoženým hmyzem a čtete náš seriál Pojďme programovat elektroniku, nechte se inspirovat.