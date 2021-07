Toxická kometa 46P/Wirtanen obsahuje nezvyklé množství alkoholu. Především metanolu

46P/Wirtanen je malá krátkoperiodická kometa, která náleží do Jupiterovy rodiny komet. Kolem Slunce oběhne za 5,4 let. Naposledy se přiblížila ke Slunci 16. prosince 2018.

Dnes mohla být mnohem slavnější, kdyby vyšel původní plán kometární mise evropské sondy Rosetta. Jejím cílem totiž byla právě kometa Wirtanen. Rosetta ale kvůli technickým problémům propásla vhodné startovací okno. Do historie vstoupil její náhradní cíl, dnes všeobecně známá a často zmiňovaná kometa 67P/Churyumov–Gerasimenko.

Astronomové ale na kometu Wirtanen nezanevřeli a stále jí věnují pozornost. Díky svým častým návratům ke Slunci je to vděčný objekt pozorování. U vědců si již dříve vysloužila přezdívku „hyperaktivní“ kometa, kvůli svému bouřlivému chování během minulých přiblížení ke Slunci.

Nedávno ji pořádně proklepli s pomocí teleskopu Keckovy observatoře na Havaji, zejména s využitím nedávno upgradovaného blízce infračerveného spektrometru NIRSPEC.

Kometa plná alkoholu

Pozorování odhalila, že kometa Wirtanen, jejíž velikost je asi 1,2 kilometru, je plná alkoholu. Neil Dello Russo z americké Johns Hopkins University a jeho kolegové tam naměřili jeden z největších poměrů alkoholů vůči aldehydům, co jsme kdy na kometě viděli.

Podobné informace jsou pro vědce velmi cenné. Prozrazují nám totiž, jak byly v mladé Sluneční soustavě, tedy v době vzniku komety Wirtanen, rozmístěny základní chemické prvky, jako je uhlík, kyslík nebo vodík.

Jak decentně upozorňují komentátoři, kometa Wirtanen se asi nestane místem ultimátní kometární party s pitím zdarma. Onen „alkohol“ totiž není etanol, ale především metanol. Společně s přítomností formaldehydu a kyanovodíku to dělá z objektu 46P/Wirtanen pořádně toxickou kometu.

Zároveň jsou ale molekuly těchto látek natolik rozptýlené, že by případná návštěva komety nebyla v tomto ohledu nijak zvlášť riziková. Dobrou zprávou rovněž je, že kometa Wirtanen, přestože zalétá do vnitřní části Sluneční soustavy, nikdy nekříží oběžnou dráhu Země. Pokud tedy nedojde ke změně její dráhy, tak by neměla na Zemi udělat „drtivý dopad“.

Titulní foto: Stub Mandrel, CC BY-SA 4.0