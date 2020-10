Toyota pracuje na robotech, kteří by měli usnadňovat život seniorům

Toyota Research Institute (TRI) představil řadu nových robotů. Ti by jednoho dne mohli pomáhat seniorům (nebo i mladším lidem trpícím různými zdravotními obtížemi) s vybranými domácími prácemi.

Jak ale poznamenal The Verge, některé z těchto strojů nejsou právě praktické. Tak třeba robot určený k plnění myčky vypadá, jako by byl určen spíše pro provoz v nějaké tovární hale: jde o obří rameno pohybující se po konstrukci zabudované do stropu.

Kromě toho nelze očekávat, že tito roboti se v dohledné době dostanou do prodeje. „Jsou to prototypy urychlující náš výzkum… ale v blízké budoucnosti z nich nebudou produkty,“ uvedl Max Bajracharya z TRI.

Na druhé straně je jen otázkou času, než se situace změní a podobná zařízení se stanou relativně běžnou součástí našich domácností.

„Znamená to budovat technologii, která nám umožní nadále žít, pracovat a chovat se jeden k druhému jako bychom byli mladší,“ konstatoval CEO TRI Gill Pratt.