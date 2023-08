Toyota se dala na pěstování jahod a rajčat. Skleník má v továrně na motory, využívá odpadní teplo

Je to možná trochu bizarní, ale vlastně proč ne? Odpadní teplo se využije a kantýna značky se naplní dobrotami.

Automobilky často nedělají jen auta. Však takový koncern Volkswagen vyrábí i své vlastní párky a pokračovat bychom mohli také dalšími zajímavostmi. Toyota vyrábí vedle aut třeba šicí stroje, roboty, lodě nebo vysokozdvižné vozíky. A teď také rajčata a jahody. Skutečně, automobilka se v Japonsku rozhodla pěstovat ovoce a zeleninu, a to přímo v továrnách. Všechno to má samozřejmě svůj důvod a tím je ekologie.

V továrně Kamigo na motory pro model Crown a vozy Lexus se pěstují jahody a v továrně Myochi se pěstují cherry rajčata. Netaháme vás za fusekli, je to fakt. Toyota spustila v roce 2022 experiment skleníku přímo v továrně, aby se co nejlépe využilo odpadní teplo při výrobě. A světe div se, ono to fungovalo, takže se zasadilo, rozřádkovalo a hurá na věc.

Plodiny z fabrik toyoty nejsou určené pro export, vše se zkonzumuje v kantýnách značky. „Nejsme tu od toho, abychom farmářům brali práci, chceme jim pomoct výstavbou efektivních agrokulturních systémů a zprostředkovat jim další formy technické podpory,“ uvedl Hiroshi Okajima, manažer tohoto projektu, neboli vrchní jahodář.