Toyota zahajuje velkou jízdu Českem. Ukáže lidem nová auta a technologie

České zastoupení automobilky Toyota navazuje na svou kampaň zaměřenou na představení alternativních pohonů s názvem Beyond Zero velkou roadshow po celém Česku. Potrvá dva měsíce a začíná už ve středu 7. a čtvrtek 8. září na pražském Černém Mostě.

Praha – Černý most, dealerství Emil Frey. To je startovací bod velkého seriálu pod názvem Toyota Roadshow. Značka, která vystoupala v Česku v prodejích aut do velké čtyřky, tím chce upozornit na to, že jako jedna z mála automobilových značek nabízí všechny typy alternativních pohonů: od plně hybridních přes plug-in hybridní modely až po bateriové a vodíkové elektromobily.

Za hranice nuly

„Kampaň Beyond Zero, která běžela celé léto, pro nás znamená, že chceme jít za hranice toho, co nabízí běžná automobilka. Roadshow na ni plynule navazuje,“ říká marketingový manažer české Toyoty Michal Velička.

„Naše starost o planetu nekončí tím, že uděláme technologicky nejvyspělejší auto na trhu. Chceme jít dál, za hranice nulových emisí a nabídky veškerých možných alternativních pohonů,“ dodává.

Za hranice běžného cestování

Myslí tím takzvanou uhlíkovou neutralitu. „Jak ji vidíme my, zahrnuje přístupy a iniciativy zaměřené na vynulování celkových emisí CO 2 napříč celým životním cyklem vozidla – včetně výroby, distribuce, provozu, recyklace a konečné likvidace,“ vysvětluje Michal Velička

„Beyond Zero znamená přinášet výhody pro celou společnost, pro životní prostředí i pro každého jednotlivce. Zároveň ale nezapomínáme na emoce, a tak jdeme i za hranice běžného cestování autem. Naše modely jsou a dál budou snazší na ovládání, bezpečnější i zábavnější na řízení," dodává.

Roadshow po Česku začíná

Roadshow Beyond Zero pojede po celé České republice: od severu na jih, od západu na východ. Tedy od Liberce po České Budějovice, od Karlových Varů po Zlín či Uherské Hradiště.

Startuje se tuto středu a čtvrtek v prodejních prostorech společnosti Emil Frey na pražském Černém Mostě a pokračuje hned v pátek a v sobotu ve firmě Autobond rovněž v Praze v Kolbenově ulici a pondělí a úterý v Tsusho Modřany. Pak už naváže Kladno, Karlovy Vary, Jihlava…

A na co se můžete těšit? „Ukážeme jednotlivé modely reprezentující to nejnovější v každé kategorii. Plně hybridní modely bude reprezentovat Corolla Cross s nejnovějším hybridem páté generace, plug-in hybridy výkonná RAV4 plug-in, vodíkový pohon druhá generace vodíkového modelu Mirai a bateriové elektromobily model Toyota bZ4X. Kromě jednotlivých modelů představíme interaktivní formou i jednotlivé technologie,“ uzavírá Michal Velička.



Podrobnosti k roadshow i jednotlivým zastávkám najdete na webu www.toyota.cz/roadshow. Zájemci se mohou přihlásit k newsletteru a dostávat novinky ze světa Beyond Zero jako první.

Která auta uvidíte

Corolla Cross

Nové SUV rozšířilo paletu karosářských variant Toyoty Corolla vedle hatchbacku, kombi i sedanu. Auto měří 4460 milimetrů a řadí se tak mezi modely Toyota C-HR a RAV4 uprostřed vysoce konkurenčního evropského trhu SUV nižší střední třídy. Corolla Cross je ale hlavně prvním globálním modelem od Toyoty těžícím z výhod nového hybridního systému páté generace.

Kromě mnoha moderních technologií přišla nová Corolla Cross s ovládacím rozhraním, které přináší nejmodernější multimediální technologie. Zákazníci se mohou těšit na praktickou a pohodlnou navigaci na bázi cloudu, informace o situaci na trase, hlasového agenta a on-line aktualizace systému na dálku. Krom toho je k dispozici sestava online služeb přes mobilní aplikaci včetně analyzování jízd nebo zjišťování polohy vozidla či funkcí dálkového ovládání, programování systému klimatizace nebo zamykání dveří. Dodávky vozidel zákazníkům budou zahájeny už teď na podzim.

RAV4

Toyota RAV4 Plug-in zaujímá místo na vrcholu páté generace RAV4 a zároveň plní roli vlajkové lodi hybridních vozů od Toyoty. Ve své třídě nabízí bezkonkurenční spojení vysokého výkonu s mimořádně příznivými ekologickými parametry. Základem je benzinový čtyřválec Dynamic Force o objemu 2,5 litru doplněný o tři elektromotory. Celkový výkon systému je výjimečných 306 koní!

„S novým Plug-in hybridem RAV4 navazujeme na dlouholetý vývoj hybridních pohonů u naší značky a zároveň pro zákazníky rozšiřujeme výběr pohonů, který mohou v rámci naší modelové nabídky volit. Použitá kombinace vysoce výkonného hybridního agregátu s velmi ekologickým provozem je naprostou světovou špičkou a z našeho pohledu určuje trend pro další směřování vozů v kategorii SUV," říká generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Toyota bZ4X

Jde o první z řady nových modelů s označením bZ, tedy Beyond Zero – za nulovou hranicí emisí. Nabízí výrazný design, velký vnitřní prostor a schopnosti pravověrného SUV. Novinka efektivně využívá elektrický pohon a systém hospodaření s energiemi, což dokládají oficiální homologované údaje: dojezd auta překračuje 500 kilometrů.

Jízdní schopnosti garantuje akumulátor bZ4X o kapacitě 71 kWh, při jehož vývoji značka uplatnila čtvrt století zkušeností s vývojem technologií pro elektrifikovaná vozidla. Kvalita akumulátoru se navíc opírá o volitelný program prodloužené péče, který majitelům dává záruku, že po deseti letech používání bude zachována kapacita baterie na úrovni 70 %.

Mirai

V Česku už se prodává i první osobní automobil na vodíkové palivové články. Jmenuje se Mirai a je již druhou generací vodíkového elektromobilu, která se může pochlubit dojezdem 650 kilometrů. Natankování přitom nezabere více než pět minut. „Toyota Mirai druhé generace v mnoha ohledech předbíhá dobu a přináší unikátní technologie oproti konkurenci. Jsme nadšení, že stojíme u začátku vodíkové éry v Česku," raduje se šéf Toyoty ČR Martin Peleška.

Tankování plynného vodíku funguje prostřednictvím plnícího ventilu pod tlakem 700 barů. Čistý vodík z nádrží se za provozu slučuje s kyslíkem nasávaným kompresory v přední části vozu a k finální reakci pak dochází v palivovém článku pod kapotou vozu. Takto vzniklá elektrické energie pohání elektrický motor a jako jediný odpad této reakce je čistá voda.