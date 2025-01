Tragický rok v komerčním letectví. Při nehodách v roce 2024 zahynulo nejvíce lidí za posledních šest let

Rok 2024 se zapsal do historie letectví jako nejtragičtější za posledních šest let. Při leteckých nehodách po celém světě vyhaslo 318 životů. To je nejvyšší počet od roku 2018, kdy bylo zaznamenáno 557 obětí. Přestože letecká doprava zůstává jednou z nejbezpečnější forem cestování, loňský rok ukázal, že i v dnešní době může dojít k tragickým incidentům, které otřásají důvěrou cestujících.

Jedním z nejhorších měsíců byl prosinec, kdy se odehrálo hned několik vážných nehod. Nejvíce obětí si vyžádala havárie letu Jeju Air 2216 v Jižní Koreji, při níž zahynulo 179 ze 181 lidí na palubě. Letadlo Boeing 737-800 přistávalo na letišti v Muanu bez vysunutého podvozku, po dosednutí narazilo do betonové zdi a začalo hořet.

Začalo to v lednu v Japonsku

Jen několik dní před tím došlo k tragédii v Kazachstánu. Letadlo společnosti Azerbaijan Airlines na letu 8243 bylo při průletu ruským vzdušným prostorem pravděpodobně zasaženo raketou. Následně došlo k pokusu o nouzové přistání na letišti Aktau, ale letoun havaroval před dosažením přistávací dráhy. Nehodu nepřežilo 38 ze 67 lidí na palubě.

Tragický rok začal už v lednu, kdy na tokijském letišti Haneda došlo ke kolizi, během které letadlo Japan Airlines narazilo do menšího letounu pobřežní stráže. Při devastující srážce zahynulo 5 ze 6 členů pobřežní stráže. Četné oběti byly zaznamenány i v srpnu, kdy v Brazílii při havárii regionálního letadla zahynulo všech 62 lidí na palubě.

Ačkoli loňský rok přinesl relativně vysoká čísla, počty obětí zůstávají hluboko pod úrovní z některých historických let. Například v roce 1972 zahynulo při komerčních letech 2 027 lidí, přičemž tento rok byl poznamenán řadou fatálních nehod, které vedly k zásadním změnám v oblasti bezpečnosti. V té době nebyly k dispozici pokročilé technologie pro sledování letadel ani automatizované systémy, které by pomáhaly předcházet chybám pilotů.

Absolutně nejtragičtější byl rok 1985 s počtem 2 200 obětí. Tak vysoké číslo bylo z velké části důsledkem několika velkých katastrof, jako byla havárie letu Japan Airlines 123. Tato událost, považovaná za nejhorší samostatnou leteckou havárii, ukázala na zásadní problémy s údržbou letadel a vedla ke zpřísnění předpisů.

Letecká doprava je stále nejbezpečnější

Analytici poukazují na několik faktorů, které mohly přispět ke zvýšenému počtu nehod. Mimo jiné zmiňují zvýšený počet letů, větší tlak na aerolinky kvůli konkurenci a přetížení letišť. Častěji se také objevují incidenty spojené s vojenskou aktivitou nebo technickými problémy stárnoucích letadel.

Navzdory loňskému roku je nutné zdůraznit, že komerční letectví zůstává jednou z nejbezpečnějších forem dopravy. Statistiky ukazují, že v porovnání s jinými druhy dopravy je riziko fatální nehody naprosto minimální. V roce 2023, který byl nejbezpečnějším rokem za poslední dekádu, zahynulo při leteckých nehodách pouze 120 lidí. Tento počet je vzhledem k miliardám přepravených cestujících prakticky zanedbatelný.

Jakákoli nehoda je pro letecký průmysl cennou lekcí. Po každé tragédii dochází k revizi bezpečnostních opatření a přijímání nových pravidel. Výrobci letadel, jako je Boeing a Airbus, neustále inovují své stroje tak, aby byly odolnější vůči možným poruchám.

Přestože rok 2024 přinesl mnoho tragédií, odborníci se shodují, že dlouhodobý trend směřuje k lepší bezpečnosti. Modernější technologie, kvalitnější výcvik pilotů a důkladnější údržba letadel dělají z letectví i nadále nejrychlejší a nejbezpečnější způsob cestování na dlouhé vzdálenosti.

