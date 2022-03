Třeba nás čeká další století páry. Firma slibuje neomezený zdroj energie, stačí provrtat se do hloubky 20 km

Průkopnická energetická firma Quaise při založení v roce 2020 upoutala pozornost odvážným cílem zavrtat se do zemské kůry hlouběji, než se to podařilo komukoli předtím. Po uzavření prvního kola financování rizikovým kapitálem získala 63 milionů dolarů (cca 1,4 miliardy korun). Úctyhodný start může zpřístupnit geotermální energii obyvatelům po celém světě.

Geotermální energie jako by v konkurenci jiných obnovitelných zdrojů pomalu upadala v zapomnění. V době, kdy trhu se zelenou energií dominují solární a větrné elektrárny, zůstávají snahy o využití obrovského rezervoáru tepla hluboko pod našima nohama pozadu.

Jak se dostat do velké hloubky

Není těžké pochopit proč. Přestože se jedná o naprosto čistou, nepřerušovanou a neomezenou energii, existuje jen velmi málo míst, kde se horké horniny vhodné pro získávání geotermální energie, nachází v blízkosti povrchu. Quaise si klade za cíl změnit to technologií, která doslova vypeče otvory v zemské kůře do rekordních hloubek, informuje Science Alert.

Dosavadní pokusy o prokousání se pláštěm planety skončily v hloubce lehce přes dvanáct kilometru. Aktuálně nejhlubší je vrt Kola v ruském Murmansku, který v roce 1989 dosáhl hloubky 12 262 metrů. V roce 2008 byly aktivity ukončeny z důvodu nerentability a lokalita byla opuštěna.

Abychom se mohli posunout dál, museli bychom najít způsob, jak rozmělnit materiál stlačený desítkami kilometrů nadložních hornin, a pak ho vyvézt na povrch. Použité nástroje by musely rozmělňovat horninu při teplotách přesahujících 180 stupňů Celsia. Jednou z možných alternativ k výše uvedeným překážkám je méně vrtat a více pálit.

Řešení firmy Quaise, které se zrodilo na základě výzkumu jaderné fúze v MIT Plasma Science and Fusion Center, spočívá v použití milimetrových vln elektromagnetického záření. Zařízení nazývaná gyrotrony mohou účinně vytvářet souvislé paprsky elektromagnetického záření tím, že „třesou elektrony“ vysokou rychlostí uvnitř silných magnetických polí.

Energie ze 20km

Firma očekává, že po připojení gyrotronu o výkonu v řádech megawattů k nejnovějším vrtacím nástrojům bude schopna během několika měsíců prorazit cestu nejtvrdšími a nejžhavějšími horninami až do hloubky kolem 20 kilometrů.

V těchto hloubkách může teplo okolních hornin dosáhnout teploty kolem 500 stupňů Celsia - což je dost na to, aby jakákoli kapalná voda byla v superkritickém stavu (podobný páře), který je ideální pro výrobu elektřiny.

Quaise předpokládá, že díky financování bude mít do dvou let zařízení, která budou schopna provozu v terénu a budou ověřovat funkčnost konceptu. Pokud vše půjde dobře, mohla by mít funkční systém vyrábějící energii do roku 2026. Za další dva roky by chtěla převzít staré uhelné elektrárny a přeměnit je na zařízení poháněná párou.

I bez této technologie by zhruba 8,3 % světové energie mohlo pocházet z geotermálních zdrojů, které by zásobovaly asi 17 % světové populace. Téměř čtyřicet států by se mohlo na geotermální energii zcela spolehnout již nyní. V současné době však teplo pod našima nohama zajišťuje méně než půl procenta světové elektrické energie.