Třetí dávka vakcíny proti covidu-19 od Moderny přináší 37násobný nárůst protilátek

Zatímco farmaceutické firmy připravují upravené vakcíny, jež budou účinné proti nejnovější variantě koronaviru SARS-CoV-2 označované jako omikron, laická i odborná veřejnost řeší, nakolik mohou v ochraně pomoci třetí dávky – takzvané „boostery“.

Americká firma Moderna oznámila, že její „booster“ poskytuje ochranu proti omikronu. Testy totiž ukázaly, že třetí 50mikrogramová dávka vede k 37násobnému zvýšení protilátek v porovnání s očkováním jen dvěma dávkami.

Více dávek – více protilátek

100µg dávka, tedy stejná, jaká se používá v prvních dvou dávkách této vakcíny, poskytla ještě větší ochranu. Dle výsledků zvýšila hladiny protilátek dokonce 83×. Zvýšená imunitní odpověď však byla bohužel spojená s o něco horšími nežádoucími účinky než v případě poloviční dávky.

Před předčasným jásáním nad světlými zítřky však musíme upozornit, že údaje publikované výrobcem jsou pouze předběžné a zatím nebyly podrobeny nezávislé odborné revizi. Generální ředitel Moderny Stéphane Bancel přesto uvedl, že výsledky jsou „uklidňující“.

Tato zjištění jsou dobrou zprávou, protože případů onemocnění způsobených novou mutací koronaviru rychle přibývá. Mnoho lidí z tohoto důvodu zvažuje aplikaci posilovací injekce, aby se jejich ochrana proti viru způsobujícího onemocnění covid-19 opět zvýšila.

Dočkáme se i „boosteru“ proti omikronu

Bancel dále zdůraznil, že jeho firma pracuje na „boosteru“ zaměřeném speciálně na omikron. „V reakci na tuto vysoce přenosnou variantu bude Moderna pokračovat v rychlém vývoji „boosteru“ specifického pro omikron, který by měl být zařazen do klinického testování pro případ, že by to bylo v budoucnu nutné.“

Moderna také zkoumá tzv. polyvalentní posilovací dávky v dávkách 50 µg a 100 µg, které kombinují ochranu proti více variantám viru. V současné době předpokládá, že „booster“ proti variantě omikron, který označuje jako mRNA-1273.529, vstoupí do první fáze klinického testování počátkem příštího roku.

Přestože se pracuje na vakcínách a „boosterech“ zaměřených na omikron, současné vakcíny firem Moderna a Pfizer-BionTech poskytují silnou ochranu proti závažným průběhům onemocnění způsobeným touto variantou. Údaje z Velké Británie naznačují, že třetí dávka vakcíny Comirnaty (Pfizer) je na 75 % účinná proti symptomatickým infekcím způsobeným omikronem.