Třetí fáze klinických testů ukázala, že vakcína Sputnik V má účinnost 91,6 %

Ruská vakcína Sputnik V proti onemocnění COVID-19 má účinnost 91,6 %. Alespoň podle studie, kterou publikoval žurnál The Lancet.

Tato studie pojednává o třetí fázi klinických testů, do níž se zapojilo celkem 19866 dobrovolníků. 14 964 z nich dostalo očkovací látku, 4902 pak placebo.

Co se týče vedlejších účinků Sputniku V, drtivá většina byla pouze lehká. Obvykle se jednalo o chřipkové symptomy, bolesti v místě vpichu, bolesti hlavy, únavu či slabost.

Nadějné výsledky

Během období 21 dnů po aplikaci první dávky vědci zaznamenali 16 případů COVID-19 ve skupině vakcinovaných (0,1 %) a 62 případů ve skupině s placebem (1,3 %).

Bez zajímavosti není ani to, že 2144 účastníků spadalo do věkové kategorie 60 let a starší. V ní účinnost Sputniku V činila dokone 91,8 %.

Pro úplnost je třeba podotknout, že badatelé sledovali očkované jedince pouhých 48 dní od aplikace první dávky. Rovněž není nic známo o tom, jak Sputnik V zabírá proti asymptomatickému průběhu COVID-19 (badatelé se zatím zaměřili pouze na symptomatický průběh).

