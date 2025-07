Třetí generace satelitů Starlink nabídne řádově vyšší přenosové rychlosti. Vynášet je bude Starship

Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska oznámila, že v první polovině roku 2026 hodlá začít s vypouštěním satelitů Starlink třetí generace označovaných také jako V3. Nejde přitom o žádný „minoritní upgrade“, ale o skutečně fundamentální skok, který slibuje masivní navýšení výkonu celé sítě.

Každá nová družice nabídne přenosovou kapacitu přes 1 Tb/s pro stahování a přes 200 Gb/s pro odesílání. Abychom tato čísla zasadili do kontextu: nová generace přináší více než desetinásobek kapacity pro stahování dat, a dokonce čtyřiadvacetinásobek pro jejich odesílání ve srovnání se současnými satelity druhé generace. Satelity V3 by tak mohly učinit Starlink konkurenceschopným k pozemnímu optickému internetu.



Takto funguje internet přes Starlink

Nové satelity V3 obsahují moderní technologie: rychlejší procesory, sofistikované směrování signálu (beamforming), vylepšené přepínání a efektivnější modemovou techniku. Navíc budou létat níže než starší generace, což pomůže snížit už tak příjemně nízkou latenci. Cílem SpaceX je stlačit ji stabilně pod 20 milisekund.



Rychlost a latence internetu od Starlinku

Bez Starshipu to nepůjde

Ambiciózní plán má ovšem jeden stěžejní předpoklad. Nové, podstatně větší a těžší satelity jsou totiž od základu navrženy pro nosnou raketu Starship. Bez jejího pravidelného a spolehlivého provozu je nelze efektivně dopravit na oběžnou dráhu. V menších počtech by je sice na orbitu zvládl dostat Falcon 9, ale to nedává ekonomicky ani provozně smysl.

Budoucnost Starlinku je tak kriticky závislá na úspěchu rakety, která při testech občas ráda exploduje. Jakmile ale Starship začne plnit své úkoly, bude dopad na celou síť klíčový. Předpokládá se, že každý start s nákladem nových satelitů přidá do sítě kapacitu neuvěřitelných 60 Tb/s. Pro srovnání: to je více než dvacetinásobek kapacity, kterou do sítě přidává jeden start s prověřenou, ale menší raketou Falcon 9.

Udržet krok s rostoucím počtem zákazníků

Jde nejen o celkové množství dat, ale hlavně o to, kolik uživatelů zvládne síť obsloužit v nejvyšší kvalitě i během špičky. Starlink dnes ve špičkách v USA dle vlastních měření dosahuje mediánové rychlosti stahování kolem 200 Mb/s a odezvy pohybující se kolem 25,7 milisekund.



Kumulativní kapacita sítě Starlink

Existuje ale rozdíl mezi deklarovanými hodnotami a reálnou zkušeností v terénu. Nezávislé testy (např. Ookla) na americkém trhu ukazují, že u uživatelů je medián rychlosti stahování zhruba poloviční oproti údajům SpaceX a rychlosti odesílání pod 15 Mb/s se často pohybují pod hranicí vysokorychlostního připojení. Rozdíl je dán zejména počtem uživatelů v dané oblasti a špičkami v provozu. Právě stávající limity vedly k vývoji třetí generace satelitů.

Nová generace satelitů tedy není jen postupnou evolucí, ale doslova malou revolucí v celkové architektuře sítě. Tento skok je naprosto nezbytný, aby satelitní síť dokázala udržet krok s velmi rychle rostoucím počtem uživatelů, kterých je po celém světě již více než šest milionů.