Třetí pokus o orbitální let Starship se blíží, do Starbase dorazila zásilka výbušnin

V tomto pravidelně aktualizovaném článku sledujeme přípravy na pokus o třetí orbitální let prototypu kosmické lodi Starship. Předchozí aktualizace článku najdete na dalších listech. Starší informace jsou pak k dispozici zde .

Půjde-li vše dobře, prvního z nich bychom se mohli dočkat již začátkem příštího měsíce. Alespoň taková je představa Elona Muska, který samozřejmě tlačí na to, aby se mohlo letět co možná nejdříve.

„To je hodně,“ komentoval to podle serveru Ars Technica Kelvin Coleman z FAA během tiskové konference.

Představitelé Federal Aviation Administration (FAA) navíc nedávno potvrdili, že SpaceX na letošní rok naplánovala celou řadu startů prototypů dotyčné kosmické lodi. Podle dostupných informací by jich mělo být minimálně 9.

Oživeno 26. února | Zkušební let prototypu Ship 28 se blíží. Jak na sociální síti X (Twitter) upozornil uživatel StarshipGazer, do Starbase před několika dny dorazilo auto s velice zajímavý nákladem – výbušninami.

Prototyp Starship mohl dosáhnout orbity, kdyby nesl užitečný náklad

Oživeno 18. ledna | Ship 25 by pravděpodobně úspěšně dosáhla orbity, kdyby na své palubě měla nějaký náklad. Plyne to z vyjádření Elona Muska.

Explozi dotyčného prototypu totiž způsobil únik kapalného kyslíku. V případě, že by se jednalo o běžný provozní – a nikoliv pouze testovací – let by se však ve Ship 25 toto okysličovadlo nenacházelo.

„Kdybychom normálně vynášeli užitečný náklad, tak bychom tam ten kapalný kyslík neměli. Takže s ironií je, že s užitečným nákladem bychom oběžné dráhy dosáhli,“ uvedl mj. CEO SpaceX.

„Myslím, že s Flight 3 již máme opravdu dobrou šanci na dosažení oběžné dráhy a pak rychlou kadenci k dosažení plné a rychlé opětovné použitelnosti,“ dodal.

Flight 3, tedy zkušební let prototypu Ship 28, je v současné době naplánován na únor. Předpokladem ovšem je, že SpaceX do té doby obdrží licenci od Federal Aviation Administration (FAA).

SpaceX otestovala motory Ship 28

26. prosince SpaceX před několika dny na chvíli zažehla motory svého nejnovějšího prototypu kosmické lodi Starship, zvaného Ship 28. Podle dostupných informací zkouška proběhla dobře.

„Flight 3 Starship dokončil statický zážeh všech svých šesti motorů Raptor,“ komentovala to společnost na Twitteru.

V níže uvedeném videu se pak můžete podívat na průběh vývozu Ship 28, který byl tentokrát zajímavý rovněž díky neobvyklé vánoční výzdobě:

Nad tím, kdy přesně se poletí, stále visí otazník. Momentálně je jasné jen to, že ještě před koncem letošního roku – jak si původně přál Elon Musk – to s největší pravděpodobností nebude.

„Bylo by rozhodně skvělé, kdybychom to mohli provést v prvním čtvrtletí,“ konstatovala generální manažerka SpaceX Kathy Lueders .

„Elon by zřejmě mluvil o konci prosince, ale nemyslím si, že toho dosáhneme,“ dodala.

Prototyp Starship bychom mohli opět vidět ve vzduchu ještě do konce letošního roku. Plyne to z vyjádření Elona Muska, který je s výsledky druhého testu spokojen.

„Starship Flight 3 hardware by měl být připraven k letu za 3 až 4 týdny. V High Bay jsou ve finální výrobě tři lodě,“ konstatoval mj. CEO SpaceX.

Otázkou ovšem je, jak se k této myšlence postaví Federal Aviation Administration (FAA). Ta podle dostupných informací již zahájila vyšetřování průběhu předchozího pokusu.

Představa, že povolení pro třetí zkoušku bude vydáno tak brzy, se tedy většině zahraničních komentátorů jeví jako nepříliš reálná. Na druhé straně nikdy nelze vyloučit možnost, že FFA příjemně překvapí.

Elon Musk rovněž potvrdil, že vylepšená odpalovací rampa tentokrát start vydržela (připomeňme, že v dubnu byla v důsledku zážehu motorů Raptor částečně poničena).

Situaci samozřejmě budeme i nadále sledovat. Průběh letu Ship 25, které se již podařilo dosáhnout transatmosférické dráhy, si můžete připomenout ve výše uvedeném videu.