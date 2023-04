Třetina vědců si myslí, že umělá inteligenci by mohla způsobit katastrofu na „nukleární úrovni“

Celých 36 % vědců se domnívá, že umělá inteligence (AI) by mohla způsobit katastrofu na „nukleární úrovni“. Plyne to z výsledků nového průzkumu Institute for Human-Centered AI při Stanford University.

Badatelé ovšem dospěli i k dalším zajímavým zjištěním – například že „zájem politiků o AI je na vzestupu“, nebo že dotyčná technologie pomáhá posouvat hranice našeho poznání kupředu.

Co se týče výše zmíněných 36 %, je nutno podotknout, že toto číslo se týká pouze situace, kdy by se AI rozhodla něco takového udělat sama o sobě – nikoliv tedy možnosti jejího zneužití ze strany nás lidí. Tato problematika byla řešena samostatně.

Je třeba regulovat?

„Podle databáze AIAAIC... se počet AI incidentů a kontroverzí od roku 2012 zvýšil 26krát. Některé pozoruhodné incidenty v roce 2022 zahrnovaly například deepfake video vzdávajícího se ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,“ uvádí se mj. ve finální zprávě.

„Tento nárůst je důkazem jak většího využívání AI technologií, tak většího povědomí o možnostech jejich zneužití.“

Navzdory všem těmto obavám pouze 41 % odborníků na tzv. natural language processing (NLP) zastává názor, že AI by měla být nějakým způsobem regulována.