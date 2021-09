Trhliny v ISS jsou vážný problém, říká bývalý astronaut, který stanici pomáhal budovat

Ruští astronauti nacházející se na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) nedávno objevili několik nových trhlin v jejích stěnách – konkrétně na určitých místech modulu Zarja.

NASA i Roskosmos tvrdí, že tato poškození nepředstavují pro členy posádky žádnou hrozbu. Bývalý astronaut Bill Shepherd, který se na stavbě stanice podílel coby kapitán její historicky první posádky, však nabádá k opatrnosti.

Business Insider uvádí, že Shepherd minulý týden na půdě Sněmovny reprezentantů prohlásil, že jde o „vážný problém“, kterému zákonodárci musí věnovat pozornost.

Trhlin může být víc, než bylo zatím nalezeno

„Pokud vím, ruští inženýři i inženýři NASA, kteří to analyzovali, nechápou, proč se tyto trhliny nyní objevují,“ konstatoval v dané souvislosti.

Shepherd se navíc domnívá, že na ISS jsou pravděpodobně další trhliny, které dosud nebyly nalezeny. Proto je podle něj zapotřebí provést důkladnější vyšetřování, jehož výsledky by mohly pomoci lépe určit její aktuální stav.

„Nemyslím si, že by stanice byla v bezprostředním nebezpečí,“ uvedl. Hned na to však dodal, že chceme-li ISS ještě několik let využívat, měli bychom tomuto problému lépe porozumět.

Titulní foto: NASA Johnson, CC BY-NC-ND 2.0