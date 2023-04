Tři bratři pracují na stavbě znovupoužitelných kosmických lodí poháněných měsíční vodou

Tři bratři Robert, Ryan a Kirby Carlisle se rozhodli začít s vývojem znovupoužitelných kosmických lodí poháněných vodou z Měsíce. Upozornil na to TechCrunch.

Jejich startup zvaný Argo Space Corporation má velké ambice: chce nejen provozovat loď zvanou „Argonaut“, ale také přijít s vlastní metodou shromažďování a skladování lunární vody.

Rozhodně přitom nelze tvrdit, že výše jmenovaní sourozenci by s kosmonautikou neměli dostatek zkušeností – v minulosti totiž všichni tři pracovali pro Muskovu SpaceX.

Jako kalifornská zlatá horečka

„Díváme se na to hodně podobně jako na kalifornskou zlatou horečku. My ovšem budeme komercializovat tento zdroj na Měsíci – vodu – a to umožní spoustě dalších společností vybudovat své vlastní podnikání a pátrat po dalších nových zdrojích…,“ uvedl mj. Kirby.

Dlužno dodat, že Argo Space Corporation se v dosud posledním kole financování podařilo od investorů získat zhruba 2 miliony dolarů, což není úplně zanedbatelná částka.

Půjde-li vše podle plánu, první demonstrace této technologie bychom se mohli dočkat již závěrem příštího roku – prozatím ovšem „pouze“ s vodou pozemskou.