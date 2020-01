Triumf techniky: Podívejte se na explozi Falconu 9 a záchranu lodi Crew Dragon

Týmy inženýrů z NASA a SpaceX si v sobotu odpoledne našeho času vyzkoušely jeden z posledních a nejdůležitějších testů, než Muskova fabrika na rakety dostane zelenou k vyslání lidské posádky k Mezinárodní vesmírné stanici.

Takzvaný In-Flight Abort se podařil – Falcon 9 naplněný raketovým palivem několik desítek sekund po startu explodoval a zbytky později dopadly do moře, nicméně kosmická loď Crew Dragon se zachránila.

Krátce před tím ji po vyvolání alarmu z pozemní stanice od rakety odhodilo jejích osm malých motorů SuperDraco, které zafungovaly podobně jako katapultáž vojenských stíhacích strojů. Crew Dragon poté dále stoupal po balistické křivce a postupně odhodil svůj první technický stupeň a natočil se do pádové orientace.

Při pádu se již choval v principu podobně jako třeba někdejší návratové velitelské moduly z programu Apollo. Crew Dragon tedy po srovnání orientace a v bezpečné výšce vystřelil padáky a pouhých devět minut od startu bezpečně přistál na hladině Atlantického oceánu východně od Mysu Canaveral.

Pojďme si celý a zhruba devítiminutový test projít po těch nejdůležitějších okamžicích:



Šest a půl minuty před startem dvoučlenná posádka Crew Dragonu odpočívá ve svých křeslech. Skutečné kosmonauty nahradily figuríny s hromadou senzorů.



Motory konečně startují a Falcon 9 se po několika sekundách odpoutá od zemského povrchu. Zatím má vertikální rychlost mopedu nebo splašeného jezevčíka – 33 km/h.



Po minutě letu už Falcon 9 překonává rychlost zvuku a výšku běžných dopravních letů



A je to tady! Základna simuluje havárii Falconu 9, který vypíná motor. Crew Dragon naopak zapaluje své záchranné motory, akceleruje a míří co nejdál od rakety.



Odpojením Crew Dragon od Falconu 9 dochází k narušení aerodynamiky raketového nosiče, který se začíná rozpadat a z pozemní stanice dostává povel k destrukci. Vysoko nad Floridou se rozzáří ohnivá koule...



Zbytky Falconu dopadnou do moře (spodní čára), zatímco Crew Dragon akcelerovaný motory pokračuje po balistické dráze ve stoupání (horní čára).



Crew Dragon vystoupá zhruba do 40 km nad zemí, konečně převáží gravitace, loď odhazuje spodní technický stupeň, kterým byla spojená s Falconem, a začíná klesat.



Po pěti minutách Crew Dragon vystřeluje padáky...



A po dalších třech minutách bezpečně dopadá na mořskou hladinu

I když uvnitř lodi nebyla lidská posádka, rozhodně nebyla prázdná. Sice chyběl samotný ovládací pult, na křeslech ale seděly dvě figuríny vybavené armádou senzorů.

Jejích data nyní budou experti SpaceX a NASA bedlivě studovat, i ty totiž musejí prokázat, že po násilném oddělení od Falconu a zažehnutí záchranných motorů nedošlo k životu nebezpečnému přetížení, které by mohlo skutečnou posádku z masa a kostí přizabít.

Podívejte se celý záznam sobotního testu:

V každém případě, byť si to ještě před deseti lety dokázal představit jen málokdo, inženýři SpaceX dokázali během poměrně krátké doby vyvinout raketovou technologii, která dokáže dopravit člověka na ISS. To je něco úplně jiného než nákladní doprava satelitů na oběžné dráhy, a doposud to zvládalo jen několik málo světových velmocí.

V příštích letech, pokud nedojde k nějakým nečekaným komplikacím, to s největší pravděpodobností dokáže jeden malý soukromý startup – byť štědře financovaný federální vládou –, který se zrodil teprve před 17 lety a nestojí za ním žádný tradiční raketový výrobce s hromadou zkušeností jako třeba Boeing.

SpaceX je tedy nejen triumf vědy, techniky a inženýrů obecně, ale také soukromého byznysu.