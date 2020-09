Trochu tajemná, hodně realistická. Firma Astra létá do vesmíru z Aljašky

Kalifornská firma Astra má za sebou další test rakety s prozaickým názvem Raketa (Rocket). Astra sídlí v Kalifornii, ale své rakety se pokouší dostat do vesmíru z ostrova Kodiak na Aljašce. K založení firmy došlo teprve v roce 2016. O dva roky později už měla postavenou raketu. Verze 1.0 a 2.0 podnikly v roce 2018 částečně úspěšné suborbitální lety.

V soutěži o peníze z DARPA

Astra se pokoušela uspět v DARPA Challenge. Agentura Ministerstva obrany chtěla podpořit nové americké výrobce vesmírných raket. Účastník měl postavit raketu, která dopraví na oběžnou druhu menší náklad a to ze dvou různých míst na území USA.

Astra byla nakonec jediným účastníkem, který ve výzvě zůstal, ale nesplnila březnový termín. Ztráta slušné finanční prémie zamrzela ale Astru ani v nejmenším neodradila. Vývoj pokračuje a v plánu byl i start verze 3.0 v pozdějším termínu na konci března. Při předstartovních testech ale došlo k problémům a k poškození rakety.

Nyní je Astra zpět s raketou 3.1 a slušnou dávkou realismu. Firma otevřeně přiznává, že při nejbližších pokusech oběžné dráhy nedosáhne.

Raketa 3.1 na poprvé selhala

Raketa 3.1 má výšku jen 11,6 metru a skládá se ze dvou stupňů. První pohání pět motorů Delphin na petrolej a kapalný kyslík. Motory využívají elektrické turbodmychadla a pracují 2 minuty a 18 sekund. Poté se první stupeň odpojí a ke slovu přijde druhý stupeň s motorem Aether.

Cílem současných pokusů je přežít až do oddělení druhého stupně. Při dalších letech se chce Astra dostávat blíže svému cíli. Raketa sice letí dokud neselže, ale jejím zadaným cílem je oběžná dráha ve výšce 340 km se sklonem 86,3 stupňů.

Pokus o vypuštění verze 3.1 byl dlouho odkládán kvůli počasí i technickým problémům. Motory se nakonec zažehly 12. září, ale cíl – oddělení prvního stupně od druhého, se dosáhnout nepodařilo. Podle Astry došlo zřejmě vinou navigačního systému k oscilacím a odchylce od plánované trajektorie, což vedlo k vypnutí motorů a hořkému konci.

Volume up! Rocket 3.1's orbital launch attempt pic.twitter.com/nm1bDewdl5 — Astra (@Astra) September 12, 2020

Nosnost současné rakety je jen 25 kg. Je to pouhá teorie, protože kromě vybavení pro sběr dat na palubě nic není, byť se v případě úspěšného startu bude simulovat i fáze oddělení družice. V budoucnu má mít raketa od Astry nosnost až 150 kg a chce se ucházet o některé zajímavé zakázky například od amerického Ministerstva obrany.

Trochu tajemná firma

Astra je od začátku trochu tajemná, což se postupně mění. Na začátku to bylo především kvůli tomu, aby se vyhnula tlaku na nerealistické termíny. V současné době je to pak způsobeno i absencí odborníků na marketing, komunikaci a PR.

„Všechny zdroje soustředíme na inženýrství, abychom se mohli v příštích několika letech dostat na oběžnou dráhu,“ řekl šéf spoluzakladatel a šéf firmy Chris Kemp pro Spaceflightnow.

Kemp dříve působil pro NASA, ale není to raketový inženýr. Je to programátor, který po odchodu z NASA vydělal na vlastním projektu v oblasti cloudových řešení. Raketovou část má u Astry pod palcem raketový inženýr Adam London, který dříve založil firmu Ventions a spolupracoval s NASA a DARPA. Celkem pro firmu pracuje na 150 lidí. Mezi nimi je řada bývalých zaměstnanců SpaceX a to včetně Chrise Thompsona, který stál u zrodu Muskovy firmy.

Podle Bloombergu už Astra sehnala investice ve výši 100 milionů dolarů, staví továrnu a v budoucnu chce mít kapacitu pro výrobu až stovek raket ročně. Vypuštění jedné družice má vyjít na velmi slušných 2,5 milionu dolarů, přičemž cena má ještě klesat.