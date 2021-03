Trojice kráterů na Marsu připomíná část olympijského loga

Orbiter Mars Express od European Space Agency (ESA) na povrchu rudé planety zaznamenal zajímavý útvar: tři krátery, které se zdánlivě částečně překrývají a připomínají tak část olympijského loga.

Neobvyklý triplet se nachází nedaleko jižní hemisféry Marsu, v tzv. Noachis Terra. Vědci se domnívají, že tato oblast byla před čtyřmi miliardami let bombardována asteroidy.

Studium kráterů by vzhledem k jejich stáří mohlo přinést další zajímavé poznatky o historii a vývoji rudé planety.

Jeden asteroid, nebo tři?

Někteří odborníci naznačují, že kráter mohl být vytvořen asteroidem, který se ještě před dopadem rozdělil na tři kusy. Dalším možným vysvětlením je, že tři samostatné asteroidy zasáhly povrch téměř přesně na tom stejném místě. Tato varianta ovšem není příliš pravděpodobná.

Je-li blíže pravdě první výše uvedená hypotéza, má to překvapivě velké důsledky: v takovém případě by totiž atmosféra Marsu před již zmíněnými čtyřmi miliardami let musela být mnohem hustší než dnes (aby mohla zapříčinit rozpad klesajícího asteroidu).

A pokud tomu opravdu tak bylo, pak rudá planeta tehdy nejspíš byla mnohem vlhčí, než jsme si až dosud mysleli – mimochodem zcela v souladu s výsledky nedávného výzkumu, z nichž plyne, že v inkriminované době na ní řádily megapovodně.

Titulní foto: ESA/DLR/FU Berlin