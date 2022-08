Trosky prvního stupně čínské rakety dopadly do Indického oceánu v blízkosti Filipín

První stupeň čínské rakety Dlouhý pochod 5B se vrátil ze svého krátkého pobytu na oběžné dráze. Dle dostupných informací se rozpadl nad severním pobřežím ostrova Borneo a jeho trosky dopadly do Indického oceánu poblíž Filipín.

Dramaticky působící videa se záběry rozpadajících se zbytků rakety se začala objevovat v sobotu kolem sedmé hodiny večerní středoevropského letního času. Zhruba o 45 minut později velitelství U.S. Space Command na Twitteru potvrdilo, že se raketový stupeň vrátil nad Indický oceán v sobotu 30. července v 18:45.

Padá raketa, něco si přej!

Vesmírné síly Spojených států amerických následně upřesnily, že se čínská raketa vrátila do atmosféry poblíž pobřežního města Bintulu v Malajsii na ostrově Borneo. Její trajektorie se táhla přes oblast Sarawak na Borneu, Brunej a na sever k filipínskému ostrovu Palawan.

V tuto chvíli není známo, kam přesně trosky dopadly a jestli někoho zranily. Podle americké neziskové společnosti The Aerospace Corporation dopadne na Zemi přibližně 20 až 40 % celkové hmotnosti objektů této velikosti ve formě kosmického odpadu.

„Čínská lidová republika nesdělila konkrétní informace o trajektorii pádu své rakety Dlouhý pochod 5B zpět na Zemi,“ konstatoval kriticky administrátor NASA Bill Nelson v prohlášení zveřejněném na Twitteru krátce poté, co raketa vstoupila do zemské atmosféry.

V říjnu si to zopakujeme

„Všechny země, které využívají vesmír, by měly dodržovat zavedené osvědčené postupy a snažit se sdílet tento typ informací předem, aby bylo možné spolehlivě předpovědět potenciální riziko dopadu trosek, zejména u těžkých nosných raket, jako je Dlouhý pochod 5B, u nichž hrozí značné riziko ztrát na životech a majetku.“ upozornil Nelson.

Čína vypustila raketu 24. července a jejím úkolem bylo dopravit laboratorní modul Wentian na nově vznikající vesmírnou stanici Tiangong. Hlavní stupeň se poté dostal na postupně klesající oběžnou dráhu, a nakonec spadl zpět na Zemi. Nosné rakety přitom obvykle na oběžnou dráhu nevstupují a místo toho kontrolovaně padají zpět, daleko od obydlených oblastí.

Je to potřetí, co čínská raketa Dlouhý pochod 5B provedla neřízený návrat do atmosféry – předtím se tak stalo v letech 2020 a 2021, kdy hlavní stupně spadly u západního pobřeží Afriky, respektive do Indického oceánu. Další start je naplánován na říjen, kdy bude vynesen další modul vesmírné stanice. Nelze předpokládat, že by se z hlediska návratu raketového stupně do té doby něco změnilo.