Trump vyrazil na Aljašku. Prezidentský speciál pravděpodobně můžete sledovat na ADSB Exchange

Večerní setkání amerického a ruského prezidenta není jen senzací pro zpravodajská média, ale pochopitelně i pro fanoušky létání, kteří se budou snažit oba stroje zachytit na mapách monitorujících živý letecký provoz.
Donald Trump podle médií odstartoval po druhé hodině odpolední, a když se podáváme na (necenzurovanou) mapu ADSB Exchange, prezidentský speciál skutečně spatříme nad Velkými jezery. Snímek odpovídá situaci v 15:45.
Prezidentský speciál nad Velkými jezery
Letoun vysílá jen omezený set údajů (tzv. režim Mode-S) a nikoliv kompletní protokol ADS-B, v postranním panelu tedy vidíme relativně málo telemetrických údajů a poloha také často vypadává.
Jednoduše proto, že v oblasti už není tolik komunitních odposlouchávačů letecké aktivity. Jak je tedy možné, že třeba na službě Flightradar24 vidíme pohyb nad oceány? Je to prosté, služba používá satelitní podobu ADS-B. To se ale pochopitelně týká jen běžných civilních letů a nikoliv podobných vládních a vojenských strojů, které o pozornost za letu zase tak nestojí.
