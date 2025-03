Tryskový dron od Airbusu bude ničit nepřítele miniaturními raketami. Vzlétne ještě letos

V německém Bonnu se minulý týden konal veletrh Unmanned Systems X, na kterém se výrobci pochlubili svými novými bezpilotními letouny. Evropský Airbus se blýsknul pozoruhodným konceptem LOAD (Low-Cost Air Defense), který slibuje levné a do značné míry improvizované řešení pro obranu před drony protivníka ve vzdušném souboji.

Nový zbraňový systém je založený na koncepci Airbus Do-DT25, která vznikla na samotném počátku 21. století jako cvičný cíl simulující termální charakteristiky strojů protivníka.

Dokáže létat v organizovaných hejnech

Tryskový dron má délku 3 metry, rozpětí křídel 2,6 metrů a maximální vzletovou hmotnost 144 kilogramů. Startuje s pomocí pneumatického katapultu, dosáhne rychlosti 160 až 540 km/h doletí do výšky 7 620 metrů. Opúerační dosah činí více než 100 kilometrů.



LOAD vychází z platformy Do-DT25, která slouží jako cvičný cíl

O možné výzbroji toho moc nevíme. LOAD unese dvě, tři a možná ještě větší počet raket. Podle Airbusu jej může operátor napojit na satelitní či letecká data a nechat ho, aby autonomně pátral po cílech a neutralizoval je. A nebo provádět průzkum. Po ukončení mise se LOAD vrací na místo startu a přistane na padáku.

Poslední specialitou je schopnost autonomních operací v hejnech s koordinací z pozemního řízení. Jedno či více podobných uskupení dronů by se mohlo postavit velkému množství letounů protivníka.



Parametry Do-DT25

LOAD představuje relativně levné a rychle dostupné řešení obrany, které by mohlo doplňovat mnohem dražší systémy s velkými raketami jako je třeba německý IRIS-T SLM. První zkušební let prototypu s raketami by měl proběhnout ještě letos. Operační nasazení je v plánu už na rok 2027.