Turci se činí a zbrojí. Na veletrhu v Istanbulu ukázali střely s plochou dráhou letu maskované v běžném přepravním kontejneru

Na sklonku července se v tureckém Istanbulu konal mezinárodní veletrh obranného průmyslu IDEF 2025. Bylo na něm k vidění mnoho pozoruhodných technologií, které ukazují, že zbrojní průmysl prochází ohromnými změnami a po desetiletích klidu probíhá intenzivní evoluce mnoha systémů.

Klíčovým vystavovatelem bylo samozřejmě domácí Turecko – po USA a co do počtu personálu zdaleka největší nejaderný hráč NATO. Jednou z jeho novinek prezentovaných na IDEFu by systém určený k překvapivým útokům střelami s plochou dráhou letu od společností Roketsan

Je maskovaný jako běžný nákladní kontejner a může tak být i přepravován společně s civilními kontejnery. Na rozdíl od nich má ale mnohem třaskavější náklad: až 6 podzvukových střel s plochou dráhou letu Kara Atmaca, jejichž výrobcem je taktéž Roketsan.

Všestranné protilodní střely

Střely Kara Atmaca byly původně vyvinuty jako moderní námořní protilodní střely a od roku 2021 slouží v tureckém námořnictvu. V tomto případě byly upraveny pro útoky typu země-země, proti vysoce cenným cílům hluboko na území protivníka.



Šestimetrová Kara Atmaca

Podle údajů Roketsanu mají střely Kara Atmaca v suchozemské variantě dosah přes 250 kilometrů. Mohou nést hlavici o hmotnosti 220 kilogramů, typicky s vysoce explozivní tříštivou náloží, kterou lze použít k přesným úderům proti velitelským centrům, radarovým stanicím nebo logistickým základnám.

Radikální koncept

Střely jsou navržené tak, aby byly obtížně zachytitelné radary a vyhnuly se detekci systémy včasného varování. K dispozici mají pokročilý navigační systém, který zahrnuje inerciální navigaci, satelitní navigaci, radarové výškoměry a navigaci, která se orientuje podle terénu. Díky tomu mohou střely Kara Atmaca operovat ve velmi malé výšce po složitých trajektoriích a jsou velmi přesné i v prostředí s rušeným signálem GPS.



Kara Atmaca v číslech

Raketové systémy v kontejnerech představují radikální koncept pro využití tohoto typu zbraní v bojových operacích. Lze je zcela nepozorovaně převážet na nákladních automobilech, vlacích či civilních nákladních lodích a připravit k útoku, ale současně zůstávají do poslední chvíle skryté.

Tento přístup s využíváním civilní infrastruktur nesmírně komplikuje průzkumnou činnost protivníka a do jisté míry umožňuje zcela překvapivé útoky. Stinnou stránkou tohoto konceptu je, že prolínání vojenských systémů s civilní infrastrukturou vede k častějším útokům na civilní cíle a k většímu utrpení civilního obyvatelstva.