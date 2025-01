Turci začali stavět Národní letadlovou loď. Jejich námořnictvo chce být opět velmocí

Turecko už dlouhé roky usiluje o to, aby se znovu stalo regionální velmocí, no a k tomu bude potřebovat mimo jiné silné námořnictvo. Země má dnes ve službě třináct útočných ponorek, devět korvet, sedmnáct fregat a především svoji chloubu – vrtulníkovou a 232 metrů dlouhou výsadkovou loď TCG Anadolu.

Anadolu slouží teprve dva roky, země ji postavila společně se španělskými loděnicemi Navantia, a protože na ní může přistát i F-35, Turecko se rádo chlubí, že je to ve skutečnosti letadlová loď.

Národní letadlová loď

Námořnictvu to ale nestačí, na podzim loňského roku proto oznámilo program výstavby celé řady nových moderních lodí, no a pokud zemi nedojdou peníze, Anadolu časem doplní ještě mnohem mohutnější turecký cvalík – první letadlová loď třídy MUGEM.



Plán paluby projektu MUGEM

To je zkratka pro Milli Uçak GEMisi, což v překladu znamená Národní letadlová loď. Výstavba začala zkraje ledna letošního roku.

Informace o projektu jsou zatím poměrně kusé, z dostupných střípků ale víme, že by mohla loď pojmout až padesát letadel a vrtulníků všeho druhu (včetně velkých UAV – bayraktarů aspol.). Na palubu se vejde dvacítka letounů, do podpalubí dalších třicet.

Srovnatelná s Královnou Alžbětou

S délkou 285 metrů pak snese srovnání třeba s britskou letadlovou lodí HMS Queen Elizabeth (284 metrů, šedesát letadel a vrtulníků). Plavidlo s výtlakem 60 000 tun ženou vpřed plynové turbíny a při provozní rychlosti 14 uzlů (max. 25+ uzlů) dosáhne až na vzdálenost 10 000 námořních mil.



Model projektu MUGEM (via Naval News)

Kapacita MUGEM bude oproti dosavadnímu tureckému zlatu Anadolu sice dvojnásobná a bude to opravdu velmi silný hráč v regionu, ve srovnání s námořní sílou US Navy je to ale i nadále s trochou nadsázky jen o něco větší plovoucí kačenka.

Zhruba 337 metrů dlouhá chlouba USS Gerald R. Ford totiž uveze až okolo osmdesát letounů a vrtulníků různých typů a USA zůstávají se svojí jadernou flotilou prozatím jediným hráčem, který je schopen v podstatě nepřetržité přítomnosti ve všech oblastech světa.



Výběr několika letadlových/vrtulníkových lodí napříč námořnictvy (situace k roku 2013)