Turecko poprvé představilo prototyp těžkého bitevního vrtulníku TAI T929 ATAK 2

Turecko poslední dobou předvádí jeden nový zbraňový systém za druhým. Vědělo se o nich již dříve, ale Turecko očividně dělá pokrok a daří se mu dotahovat vlastní vojenské projekty. Po bojových dronech, pilotovaných letounech a vrtulníkové výsadkové lodi TCG Anadolu došlo i na vrtulník ATAK 2.

TAI T929 ATAK 2 od turecké společnosti Turkish Aerospace Industries je těžký bitevní vrtulník, vyvíjený pro turecké ozbrojené síly. Motivací pro jeho vývoj byl požadavek turecké armády na těžký bitevní vrtulník, který byl srovnatelný například s americkým vrtulníkem Boeing AH-64 Apache.

Turecké námořnictvo rovněž požadovalo bojový vrtulník, který by operoval z paluby zmíněné lodi TCG Anadolu. První vrtulníky by měly být k dispozici pro vojáky a námořníky v roce 2025.

Turecká státní zpravodajská agentura Anadolu Agency zveřejnila první snímky a video víceméně kompletního prototypu vrtulníku ATAK 2. Na záběrech je patrné spuštění dvojice motorů, které Turecku dodala Ukrajina, a také rotorů vrtulníku. Veřejnost přitom doposud znala pouze záběry maket a prototypu v rané fázi konstrukce.

Vrtulník TAI T929 ATAK 2 je vyvíjený v rámci stejnojmenného programu ATAK 2. Navazuje na program ATAK, jehož výsledkem byl futuristicky vyhlížející víceúčelový bitevní vrtulník TAI/AgustaWestland T129. Tento stroj je odvozený od italského vrtulníku Leonardo A129 Mangusta. V současnosti ho používá turecká armáda, vojenská policie i samotná policie.

První let v nepříliš vzdálené budoucnosti

Nový vrtulník ATAK 2 je oproti programu ATAK mnohem ambicióznější co do velkosti, vybavení i využití. Zároveň by měl nést mnohem vyšší procent komponent a dílčích systémů, které se vyrábějí přímo v Turecku.

Platí to i pro zbraňové systémy. Podle dostupných informací by ATAK 2 měl být vyzbrojen tureckým automatickým kanonem T-30H, protitankovými střelami UMTAS a L-UMTAS s dalekým doletem a řízenými 70mm raketami Cirit. Kompletně turecké by mělo být i vybavení pro elektrický boj, včetně výstražných senzorů, rádiových rušiček a systému pro infračervené rušení DIRCM.

Zatím ještě nebylo konkrétně stanoveno datum pro první let vrtulníku ATAK 2. Podle představitelů Turkish Aerospace Industries k tomu dojde v nepříliš vzdálené budoucnosti.

Projekt ATAK 2 byl oficiálně zahájen v roce 2019. Výroba prototypu přitom začala teprve loni v srpnu (2022). Rychlý postup prací na novém vrtulníku je dalším potvrzením technologického rozvoje tureckých vojenských technologií.