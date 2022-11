Tutanchamon mohl být kulhající faraón s holí. Nebo také zdatný vojevůdce

Od těchto památných chvil, které mnozí považují za přelom v archeologii, uběhne plné století. Carterovi trvalo déle než rok, než se dostal do vlastní pohřební komory. Vstoupil do ní až 12. února 1924. To už byl lord Carnavon po smrti.

Anatom Douglas Derry, který se podílel s Carterem na vyzvednutí Tutanchamonovy mumie ze sarkofágů, žádnou deformaci levé nohy nezaznamenal. Aspoň to vyplývá z výsledků jeho průzkumu mumie zveřejněných v roce 1972 Frankem Filcem Leekem v knize The Human Remains from the Tomb of Tutʻankhamūn .

Ukradené zásluhy

Líčení Tutanchamona jako málo významného faraóna není spravedlivé. Ukázalo se, že některé jeho počiny si přivlastnil jeho nástupce Haremheb, který býval za Tutanchamonova života jeho vojenským poradcem. To je případ kolonády v chrámu v Luxoru, kterou začal budovat Amenhotep III. a dokončil ji právě Tutanchamon. Tam bylo Tutanchamonovo jméno jako budovatele odstraněno a nahrazeno Haremhebovým.

O Tutanchamonovi víme jen málo i proto, že se nedochoval jeho zádušní chrám. Tento zvláštní typ chrámů měl připomínat vládu faraona a sloužil jeho posmrtnému kultu. Z reliéfů a nápisů lze vyčíst mnohé, i když nejednou jsou tu úspěchy vládců zveličeny a neúspěchy zamlčeny. Tutanchamonův zádušní chrám byla ale rozebrán a kameny z něj posloužily k budování pozdějších staveb.

Naštěstí se některé z nich našly a egyptologové z nich vyčetli zajímavé věci. Zřejmě na nich byly zachyceny nejméně dvě významné bitvy, v kterých mladý král zvítězil. Jednu vybojoval se Syřany na severních hranicích říše, druhou pak na jihu s Núbijci.

Šlo o zachycení skutečných bojů? A účastnil se jich Tutanchamon osobně, nebo se nechal zastoupit třeba právě Haremhebem? Na to není lehké odpovědět.

Americký egyptolog Bob Brier z Long Island University se ve své nové knize Tutankhamun and the Tomb that Changed the World kloní k názoru, že bitvy by získaly na věrohodnosti, kdyby byly na kamenech z faraónova zádušního chrámu datovány. Tutanchamon nastoupil na trůn v devíti letech a vládl deset let. Pokud by se bitvy odehrály v období do čtvrtého či pátého roku Tutanchamonovy vlády, pak se zdá Brierovi účast faraóna v bitvách nereálná.

Pokud by se ale odehrály třeba v devátém roce jeho vlády, pak by byla situace úplně jiná. Pokud by scény z bitev nebyly vůbec datovány, nasvědčovalo by to, že jsou zřejmě produktem starověkého PR. Zatím se ale nepodařilo nalézt kameny, které by datum znázorněných bitev nesly. To ale neznamená, že takové kameny neexistovaly nebo dokonce neexistují. Možná jen čekají na odhalení.