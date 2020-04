Tyhle hodinky za osm milionů v sobě mají miniaturní 16válcový motor. Inspirací bylo Bugatti Chiron

Šperkaři z Jacob & Co. se pustili do výroby unikátních náramkových hodinek, které vznikli ve spolupráci s automobilkou Bugatti a cílí zejména na majitele sporťáku Chiron. Ten je poháněn šestnáctiválcovým motorem W-16 a jeho miniaturní podobu se podařilo implementovat i do samotných hodinek.

Hodinky jsou ukázkou obdivuhodné mechanické práce. Motor je zde sice jen na ozdobu, ale válce se mohou po stisknutí tlačítka rozpohybovat. Impuls trvá jen několik sekund, ale i to stačí na „pokochání“ tím, jak 16 miniaturních válečků poskakuje v průhledném bloku skla, jako by to byl skutečný motor.

Konstrukce hodinek je vyrobena z titanu. Shora, zespodu a dokonce i po stranách jsou safírová skla, která umožní nahlédnout dovnitř. Vedle modelu motoru je tu také neméně zajímavý hodinový strojek.

Jacob & Co. sice nejsou hodináři ze Švýcarska, ale z New Yorku, nicméně už se jim některými kousky podařilo zapsat mezi hodinářskou elitu. Jejich novinka vyjde po přepočtu a přičtení DPH na cca 8 milionů korun. Bugatti Chiron se prodává přibližně za sto...