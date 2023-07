Tým výzkumníků se snaží zkombinovat lidské mozkové buňky s umělou inteligencí

Tým výzkumníků, který se pokouší zkombinovat lidské mozkové buňky s umělou inteligencí (AI), nedávno od australské Office of National Intelligence získal grant ve výši 600 000 dolarů.

„Tato nová technologická schopnost v budoucnu nakonec může překonat výkon stávajícího hardwaru založeného čistě na bázi křemíku,“ uvedl v prohlášení hlavní badatel Adeel Razi z Monash University.

„Výsledky takového výzkumu by měly významné důsledky v mnoha oblastech, jako je plánování, robotika, pokročilá automatizace, rozhraní mozek-stroj i objevování léků, což by Austrálii poskytlo významnou strategickou výhodu,“ dodal.

Celoživotní vzdělávání

Podle Raziho by se takto vylepšená umělá inteligence mohla „učit po celý svůj život“ stejně jako dotyčné buňky, což by jí mj. umožnilo neustále získávat nové znalosti, aniž by přitom ztrácela ty staré.

Aby tento proces „neustálého celoživotního vzdělávání“ prozkoumali, vědci se v současnosti zaměřují na pěstování mozkových buněk v tzv. DishBrain system. Jde o velice ambiciózní projekt, jehož dokončení bude nejspíš nějakou dobu trvat.

„Tento grant využijeme k vývoji lepších AI strojů, které replikují kapacitu učení těchto biologických neuronových sítí. To nám pomůže rozšířit kapacitu hardwaru a metod do bodu, kdy se stanou životaschopnou náhradou za in silico výpočetní techniku,“ uzavřel Razi.