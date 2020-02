Tým z MIT představil novou strategii obrany proti potenciálně nebezpečným asteroidům

Tým z MIT přišel s novou obrannou strategií proti potenciálně nebezpečným asteroidům. Ta vychází z myšlenky, že potřebné kroky by bylo dobré podniknout v dostatečném časovém předstihu – nikoliv až na poslední chvíli.

„Pokud se k nám bude přibližovat asteroid, kosmické agentury by ho mohly odklonit ještě dříve, než dokončí tzv. průchod klíčovou dírkou,“ konstatovali vědci.

Po průchodu klíčovou dírkou jsou vesmírné balvany již ovlivňovány gravitačním tahem naší planety, což zvyšuje pravděpodobnost kolize.

„Lidé většinou zvažují strategie vychylování na poslední chvíli, kdy asteroid klíčovou dírkou již prošel a míří ke srážce se Zemí,“ uvedl vedoucí badatel Sung Wook Paek. „Já se zajímám o to, jak průchodu klíčovou dírkou zabránit… je to jako preventivní úder, s menším zmatkem.“

Co tedy v ideálním případě dělat? V první řadě roztřídit asteroidy podle toho, za kolik let se přiblíží k Zemi. K těm nejméně vzdáleným by pak měly být vyslány sondy, které by analyzovaly jejich složení. A teprve až na základě takto shromážděných informací by odborníci navrhli vhodná „raketová beranidla“.